Uomini e Donne, Teresa Cilia e la confessione choc su malattia: "Faccio abuso di farmaci ma la mia patologia è peggiorata con l'operazione"

È stata una delle tronista più amate di Uomini e Donne e recentemente è tornata al centro dell’attenzione per aver vinto la causa legale contro Raffaella Mennoia ed il programma, Teresa Cilia, però, nelle scorse ore ha voluto usare i social per condividere un problema serio che l’affligge da anni e contro il quale non sembra esserci nessuna soluzione. L’ex tronista ha svelato pubblicamente di soffrire di forti mal di testa da anni che non le lasciano scampo tanto che negli anni passati è ricorsa anche ad un intervento chirurgico, ha fatto un’operazione al forame ovale pervio ma non ha risolto il problema.

L’ex tronista Teresa Cilia si è lasciata andare ad un lungo e amareggiato sfogo sui social sulla sua patologia, la malattia che l’affligge da anni inoltre ha anche confessato che forse il dolore e la malattia è anche peggiorata rispetto a prima: “Non so se è peggiorato per via dei farmaci che prendo, di cui indubbiamente faccio abuso, perché quando tu hai mal di testa tutti i giorni devi comunque fartelo passare, perché altrimenti te ne vai in tilt completamente”. Teresa si è confessata a cuore aperto con i suoi follower rivelando anche di essere ricorsa a moltissime cure e terapia preventive senza però ottenere i risultati sperati perché ogni volta come un boomerang torna ad essere vittima di violenti mal di testa.

Uomini e Donne, Teresa Cilia e la sua malattia: “Spero di riuscire a risolvere il problema”

Nonostante l’amarezza e la delusione di convivere da anni con una patologia grave e invalidante, Teresa Cilia di Uomini e Donne ha concluso il suo sfogo ammettendo di non volersi dare per vinta ma di continuare a cercare una cura definitiva per risolvere il problema una volta per tutte. Teresa sta valutando l’idea di sperimentare una terapia diversa, nella speranza che possa finalmente darle un po’ di respiro. L’obiettivo è arrivare a una gestione più efficace del disturbo e ridurre la dipendenza dai farmaci. In autunno, ha fatto sapere, si sottoporrà a un nuovo controllo in un centro specializzato a Roma o Milano