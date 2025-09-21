Teresa Cilia, scontro con alcuni fan dopo il video in Ferrari: l'ex tronista di Uomini e Donne perde la pazienza dopo un attacco gratuito

L’ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Cilia, è finita nel mirino degli hater dopo aver condiviso sui social la sua giornata ad Abu Dhabi. Nello specifico, la ragazza ha mostrato ai follower l’esperienza a bordo di una Ferrari, suscitando parecchia rabbia e irritazioni nei confronti di molti utenti, che l’hanno accusata di aver ostentato la propria ricchezza. Un’accusa che l’ex tronista ha rigettato con decisione e che l’ha spinta poi a fare un video con alcune precisazioni doverose.

Per questo motivo la ragazza ha postato un ulteriore video in cui ha assicurato di essere sempre se stessa e di non essere cambiata per il denaro. “Se una persona ogni tanto si passa dei piaceri questo non vuol dire che è cambiata”, lo sfogo di Teresa Cilia affidato ai social. L’ex tronista è apparsa particolarmente seccata e infastidita dalle critiche e non ci ha pensato due volte a ribadire il suo punto di vista.

Teresa Cilia, Uomini e Donne: lo scontro con gli hater dopo il video in Ferrari ad Abu Dhabi

L’ex tronista di Uomini e Donne sottolinea più volte di essere quella di sempre e non rinnega le sue origini umili. “Perché è da lì che vengo e ne vado fiera…”, ha detto convinta Teresa Cilia. La showgirl, dialogando con gli utenti di Instagram, ha poi concluso il suo video sfogo ricordando che non è interessata ai desideri altrui, né tantomeno vuole compiacere le malelingue.

L’unica bussola da seguire, in questo caso, è quella del suo cuore. “Oggi mi sembra che qualcosa non vada bene nella nostra società… dimenticavo io vivo per me stessa non per piacere agli altri”, ha detto Teresa. Non tutti ovviamente le hanno dato contro. Dopo il video sono arrivati tanti messaggi di sostegno e attestati di stima per la ragazza.

