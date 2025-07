Teresa Cilia a distanza di sei anni torna a parlare della denuncia di Raffella Mennoia, in tribunale ha vinto l'ex tronista di Uomini e Donne.

In molti probabilmente ricorderanno le pungenti frecciatine che Teresa Cilia e Raffaella Mennoia si erano lanciate sui social nel 2019. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva accusato l’autrice del noto dating show di Maria De Filippi di essere finta, ci aveva anche tenuto a precisare che non aveva nulla contro la redazione e lo staff del programma, lei ce l’aveva solo con la Mennoia.

In quella occasione era intervenuta anche la pagina ufficiale di Uomini e Donne ritendo le parole dell’ex tronista delle sciocchezze. L’avevano anche accusata di essere solo una rosicona perché dopo il programma sperava di trovare una soluzione per la vita ma era rimasta con l’amaro in bocca. Naturalmente Teresa Cilia non era rimasta in silenzio, sempre sui social aveva fatto sapere che lei non rosicava affatto e le davano molto fastidio le prese di potere. Riferendosi a Raffaella Mennoia aveva poi detto che aveva avuto bisogno di farsi aiutare dai piani alti perché aveva paura. Più volte l’autrice e la redazione avevano parlato di diffide e denunce e dopo i vari botta e risposta sui social la denuncia contro l’ex tronista era arrivata.

Teresa Cilia torna a parlare della denuncia di Raffaella Mennoia, come si è conclusa la vicenda

Sono trascorsi sei anni da quello scambio di frecciatine e accuse, ma la questione non era ancora stata risolta fino ad ora. Ieri sera l’ex tronista di Uomini e Donne è tornata a parlare sui social per rivelare ai suoi seguaci come sono andate le cose. Tramite una storia postata sul suo profilo Instagram ha mostrato il documento che dichiara che è stata assolta dal reato che le era stato contestato perché il fatto non costituisce un reato.

Teresa Cilia ha voluto ricordare a chi ha cercato di ‘tapparle la bocca’ che nella vita contano sempre l’umiltà e la verità. Ha ricordato ai fan che sei anni fa è stata denunciata da Raffaella Mennoia che l’ha portata in tribunale per tutto questo tempo. Ha poi aggiunto: “Ovviamente c’è tanto da raccontare, cosa che farò in questi giorni. Giustizia fatta”.

