Uomini e Donne/ Teresa e Andrea svelato i segreti di Temptation (Trono Classico)

Prosegue benissimo la storia d’amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. I due ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, hanno anche una cosa in comune: un passato da tentatori a Temptation Island. Per questo motivo, tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, hanno avuto modo di svelare qualche succoso retroscena che il pubblico ha gradito. Durante il reality più bollente dell’estate, lei corteggiava Andrea Celentano mentre lui era alle prese con la conquista di Martina Sebastiani, con la quale ha avuto anche una breve storia una volta terminato il programma. Durante quella occasione però, i due non si erano mai incontrati in quando, vivendo in due villaggi differenti, non avevano contatti: “Non si possono avere contatti con i tentatori dell’altro villaggio, ma nel momento dello “scappucciamento”, quando tentatori e tentatrici arrivano in spiaggia per farsi ammirare dai fidanzati e dalle fidanzate, per un secondo ho visto gli occhi blu di Andrea e ho sentito le farfalle nello stomaco. Inspiegabile”, ha raccontato l’ex tronista.

Uomini e Donne, Andrea e Teresa verso la convivenza

Andrea Dal Corso e Teresa Langella, hanno vissuto in pieno Temptation Island prima di affrontare nuovamente delle fortissime emozioni con Uomini e Donne e la loro particolare scelta. Il contratto stipulato dai tentatori, non prevede alcun corteggiamento e loro sono liberi di fare ciò che vogliono e parlare con chiunque, parola dell’imprenditore veneto: “I tentatori non devono sedurre ma hanno il compito di far capire alle fidanzate che magari stanno vivendo una storia sbagliata”. Dopo queste esperienze comuni, i due si stanno vivendo la loro bella storia d’amore: “Sogno una famiglia. – racconta Teresa – Andrea sarà il padre dei miei figli. Amo la sua mente, gli abbracci. Tutto ciò che vivo con lui sa di nuovo. Se ci sposeremo? Chissà. Dopo l’estate andremo a vivere insieme”.

