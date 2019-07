Uomini e Donne/ Teresa Langella e Andrea Dal Corso: balli hot e… (Trono Classico)

Amore a gonfie vele per Teresa Langella e Andrea Dal Corso. La coppia, nata dopo la fine del percorso dell’ex tronista napoletana a Uomini e Donne, si sta godendo le vacanze a Formentera condividendo i vari momenti su Instagram. Andrea e Teresa, sempre più uniti e innamorati, nelle scorse ore si sono lasciati toltamente andare dando vita a balli sensuali e bellissime dichiarazioni d’amore. Oltre a dover tenere a bada la passione, Andrea, seduto sul trono del locale in cui hanno trascorso la serata, ha fatto una splendida dichiarazione d’amore alla fidanzata. “Amore, l’unico mio trono è accanto a te”, dice Dal Corso che, dopo aver detto no a Teresa durante la scelta, non solo ha cambiato idea, ma ha scoperto di essere perdutamente innamorato della cantante che, nei giorni scorsi, a sua volta, su Instagram aveva scritto: “A volte penso.. Se potessi tornare indietro nel tempo esprimerei un unico grande desiderio, quello di farmi incontrare Te, Soltanto Te e nessun altro”.

UOMINI E DONNE: SARA AFFI FELLA SMENTISCE DI ESSERE INCINTA

Sta vivendo un momento magico anche l’ex tronista Sara Affi Fella che, arvichiate tutte le polemiche derivanti dal percorso sul trono di Uomini e Donne, ha trovato l’amore accanto al calciatore Francesco Fedato. Nelle scorse ore, una foto pubblicata sui social in cui Francesco baciava teneramente il ventre della fidanzata aveva scatenato i rumors su una presunta gravidanza della Affi Fella. A smentire tutto, però, è stata proprio l’ex tronista che ha immediatamente fatto chiarezza sulla situazione spiegando non solo di non essere in dolce attesa, ma anche il motivo del gesto del fidanzato. “No, non sono incinta. Ieri sera non stavo bene e il mio ragazzo mi stava facendo un po’ di coccole“, ha puntualizzato Sara.





