Uomini e Donne/ Teresa Langella e Andrea Dal Corso vanno a convivere (trono classico)

Erano davvero in pochissimi quelli che puntavano sulla buona riuscita della storia d’amore tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella. Per il popolo del web, dopo l’epilogo della scelta e il ripensamento, la relazione tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne, avrebbe dovuto avere vita molto breve. Ed invece, mettendo da parte pronostici e luoghi comuni, la coppia viaggia a gonfie e vele e questo fine settimana ha anche svelato una lieta novella: convivenza in vista. I due stanno per cominciare una convivenza trasferendosi a Miano. “Non è incinta e non ci sposiamo. A me piace fare le cose step by step”, ha esordito Dal Corso. La Langella gli ha fatto eco. “Anche a me, per il matrimonio un po’ più in là…”. Andrea riprendendo in mano la situazione ha proseguito: “E quindi? Se il matrimonio non è, il pancione non è…. Abbiamo trovato casa, si va a vivere a Milano”. A questo punto, non resta altro che il trasferimento effettivo: “Siamo pronti a iniziare questo nuovo viaggio insieme, un viaggio tanto desiderato” ha concluso l’ex tronista.

Uomini e Donne: Teresa Langella e Andrea Dal Corso vanno a convivere

“Non ci piace vivere in due città diverse” ha spiegato Andrea Dal Corso, “perciò confesso che abbiamo intenzione di cercare casa insieme. Lasceremo passare l’estate per cercare poi un appartamento a settembre.” Teresa Langella ha quindi aggiunto: “Stiamo valutando Milano come città a metà strada tra le nostre. Non vogliamo perdere tempo e l’amore è questo: trovare una soluzione insieme”. L’ex tentatore di Temptation Island, per riconquistare la cantante dopo il “no” della scelta, ha fatto qualsiasi tipo di cosa. “Quando poi si sono spente le telecamere mi sono reso conto che lei mi mancava alla follia. Così, alla fine, suo padre mi ha dato la benedizione e a quel punto ce l’ho messa tutta per riprendermi quello che avevo lasciato andare (…) È stata una corsa in lungo e in largo per l’Italia, ma, a fine marzo, lei ha capitolato e ci siamo baciati: è stato il giorno più bello della mia vita”, ha raccontato Dal Corso tra le pagine del settimanale DiPiù.

