Teresa Langella di Uomini e Donne nel mirino di un hater: l'ex tronista risponde agli insulti, toccando anche un tasto delicato della sia vita

Teresa Langella, noto volto di Uomini e Donne, torna a far parlare. L’ex tronista, oggi moglie innamoratissima dell’uomo che al tempo fu la sua scelta nel programma – Andrea Dal Corso – è finita nel mirino degli insulti per il suo lavoro di influencer. Un follower, in particolare, l’ha accusa di “non fare un cazz* nella vita”, facendole notare che non lavora e non ha figli. Un commento che ha fatto infuriare Teresa, che ha dunque deciso di rispondere a tono.

“No, non ho tutto il tempo del mondo. E no, non ho nemmeno ancora quel figlio che sogno”, ha esordito Teresa nella sua lunga risposta social all’hater. Quest’ultimo, d’altronde, ha toccato un tasto dolente per l’ex tronista di Uomini e Donne, che più volte ha ammesso di voler diventare mamma ma di non esserci ancora riuscita, nonostante i vari tentativi.

Uomini e Donne, Teresa Langella risponde all’hater: “Tanta rabbia, c’è bisogno di cura”

Teresa Langella ha quindi proseguito, spiegando che il lavoro nella sua vita c’è, ed è tanto ed impegnativo: “Lavoro ogni giorno, spesso mentre gli altri dormono”, ha ammesso, rivelando di avere due aziende da gestire e che gli imprevisti di certo non mancano, soprattutto perché lavorano per lei 18 persone. Il che comporta “scadenze, carichi mentali e messaggi come il tuo che prima di essere scritti andrebbero dosati.”, si è dunque riferita all’hater.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha dunque tenuto a precisare che anche se spesso gira tra strutture di lusso non è per vacanza ma per lavoro, il che significa non godersi il posto in cui si è davvero ma creare contenuti. “Se c’è una cosa che ho capito, è che chi ha più rabbia dentro, spesso ha anche più bisogno di cura.”, ha dunque concluso, chiudendo la sua replica all’hater.