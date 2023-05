Uomini e Donne, Teresanna Pugliese derubata a Milano/ Subito “un furto con destrezza”

Teresanna Pugliese derubata: “Una cosa del genere non mi era mai capitata”

Teresanna Pugliese, amata ex tronista di Uomini e Donne, ha raccontato di essere stata derubata a Milano. La donna, in viaggio di lavoro, ha raccontato che i ladri hanno portato via la sua borsa ma di non essere ancora riuscita a capire la dinamica del furto, ritenuto praticamente impossibile eppure accaduto. L’ex tronista ha raccontato di essersi seduta all’esterno di un ristorante insieme ad altre due persone per pranzare ma di avere tenuto la borsa attaccata allo schienale della sedia, borsa peraltro raggiunta più volte per prendere le sigarette. Proprio provando a riporle, si sarebbe accorta della sparizione della borsa.

“Una cosa del genere non mi era mai capitata, quindi ho dovuto anche gestire delle emozioni nuove e inaspettate soprattutto. Lo shock c’è stato proprio perché non riuscivo a gestire la dinamica”. Si trattava di una borsa molto grande e di colore gialla, quindi Teresanna Pugliese non si è spiegata come sia potuto accadere. “Mi alzo con il panico ovviamente, l’ansia, l’agitazione. Tra una disperazione e un’altra, impanicata, la prima cosa che faccio ovviamente è bloccare le carte, le persone che erano lì nei pressi del ristorante cercano di tendermi un aiuto anche psicologico e morale”.

Teresanna Pugliese: “Questo si chiama furto con destrezza”

Immediatamente, Teresanna Pugliese, dopo il furto ha effettuato una denuncia telefonicamente: “ma le persone che erano lì ed escono anche dal locale anche loro incredule. Questo si chiama furto con destrezza”. Sul proprio account Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare anche a un lungo sfogo. Non le sono stati rubati solo soldi e carte di credito, ma anche i suoi averi, i suoi documenti, compreso il passaporto. La vera rabbia Teresanna l’ha avuta una volta arrivata in questura: “Busso e non mi fanno entrare perché c’era troppa gente. Mi hanno detto di ritornare. ‘Torni più tardi’.

Alla fine è riuscita a fare la denuncia e ha chiesto anche magari se era possibile visionare le telecamere di un dentista accanto. La risposta non è per niente piaciuta a Teresanna Pugliese: “I carabinieri mi dicono ‘sì signora potremmo anche risalire, ma se la persona non è già schedata noi non possiamo far niente, perché è una persona qualunque, noi non la conosciamo, come la troviamo? Come la prendiamo? Se è già schedata, se la conosciamo allora sì’. “Quindi io mi sono messa a pensare, quindi io domani mattina scendo, vado a rubare, non sono schedata, nessuno mi fa niente. Perché praticamente questo Paese non è terra di nessuno”.











