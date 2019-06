Uomini e Donne/ Tersa Langella e Andrea annunciano la convivenza (Trono Classico)

C’è chi non credeva in questa storia e chi, invece, pensava fosse tutto combinato, invece la storia d’amore tra Teresa Lanegella e Andrea Dal Corso procede a gonfie vele. Una storia nata non subito a Uomini e Donne che ha però avuto tempo e modo di maturare e diventare qualcosa di serio. Tanto che oggi Andrea e Teresa pensano al futuro e fare passi importanti insieme. Lo ammettono alle pagine del Magazine di Uomini e Donne: “Stiamo già parlando di fare del passi importanti. – ammette Andrea – Non ci piace vivere in due città diverse perciò […] abbiamo intenzione di cercare casa insieme. Lasceremo passare l’estate, dove lei sarà impegnata con il tour musicale e io sempre in viaggio come una trottola, per cercare poi un appartamento già da settembre.” Andrea, d’altronde, si sente pronto a rendere questo rapporto stabile “Mi piacerebbe crearmi una mia famiglia – continua – ed è qualcosa che non vedo poi così lontano nel tempo”.

UOMINI E DONNE, TERESA E ANDREA: CONVIVENZA A MILANO E POI…

Teresa Langella non credeva che a Uomini e Donne avrebbe scoperto l’amore, quello vero. Oggi l’ex tronista si dice al settimo cielo e conferma il desiderio di Andrea Dal Corso di prendere casa insieme e creare, in futuro, una famiglia. “Stiamo lavorando in primis per il nostro futuro: è questo quello che ci ripetiamo tutte le volte che ci salutiamo per andare in due città diverse. – confessa la Langella – Stiamo valutando Milano come città a metà strada tra le nostre. Non vogliamo perdere tempo e l’amore è questo: trovare una soluzione insieme”. Andrea e Teresa sono dunque pronti alla convivenza che sarà, pare, a Milano. D’altronde la bella cantante ne è certa: “potrebbe essere lui l’uomo da avere al mio fianco per il resto dei miei anni”.

