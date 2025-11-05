Tina Cipollari risponde a Martina De Ioannon: la stoccata social incendia Uomini e Donne. Cos'ha scritto sui social l'opinionista.

Tina Cipollari ha mandato una frecciata velenosa a Martina De Ioannon? Nelle ultime ore è scoppiato il caso a Uomini e Donne, soprattutto che l’ex tronista oggi fidanzata di Gianmarco Steri ha deciso di togliere il follow a Tina e Gianni in seguito alla messa in onda dell’ultima puntata. Infatti, proprio ieri su Canale 5 si è visto il confronto tra Ciro, Gianmarco e la stessa Martina, che inizialmente non si era voluta presentare nello studio di Maria De Filippi.

In tutto ciò, Steri ha sempre cercato di difenderla, mentre gli opinionisti erano palesemente a favore di Ciro Solimeno, passato come la ‘vittima’ della situazione. In più, Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno cercato di parlare di ‘tradimento’ da parte di Martina, mentre lei ha detto in tutti i modi che le tempistiche non corrispondono con l’accusa mossa nei suoi confronti. A fine puntata Maria De Filippi ha chiesto a Ciro se volesse salire sul trono e lui ha detto sì senza batter ciglio.

Martina De Ioannon ha anche messo il like ad un post su Instagram: “L’importante è essere felici fuori non qua….goditela!” MARTINA HA BEN CAPITO L’OBIETTIVO QUAL ERA. (Anch’io)“. La frase è chiaramente riferita a Ciro Solimeno, e lo accusa di aver voluto sin da subito il trono a Uomini e Donne. Tra le cose che sono successe, però, anche l’altra mossa di Martina, che ha rimosso il follow a Gianni Sperti e Tina Cipollari dopo la puntata. E in men che non si dica è arrivata la presunta risposta dell’opinionista, che ha pubblicato una storia su Instagram con queste parole: “Meno talento hanno, più orgoglio e vanità e arroganza hanno. Tutti questi sciocchi, tuttavia, trovano altri sciocchi che li applaudono“. Si tratta di una citazione di Erasmo da Rotterdam che a tutti è sembrata una vera e propria frecciata a Martina.