Uomini e Donne: Tina Cipollari, chi è il nuovo fidanzato/ “Si chiama Alfredo ma non è famoso”

Tina Cipollari ha un nuovo fidanzato. A dare il lieto annuncio è stata la stessa opinionista di Uomini e Donne in un’intervista al settimanale “Vero”. Il nuovo compagno di Tina si chiama Alfredo ma non fa parte del mondo della tv, come ha dichiarato lei stessa: “Ci frequentiamo, ma lui non fa parte del mondo dello spettacolo, non voglio esporlo, né correre troppo”.

Dopo la fine della sua ultima storia, avuta con Vincenzo, un ristoratore di Firenze, Tina vuole andarci con i piedi di piombo. Con quest’uomo, infatti, avrebbe dovuto sposarsi, ma qualcosa è andato storto. Dopo questa esperienza, la Cipollari ha deciso di affrontare molto più cautamente le proprie relazioni. “Non ho più vent’anni e nemmeno trenta, alla mia età ci vado molto piano, infatti i miei figli l’hanno visto, ma non l’hanno ancora veramente conosciuto. Non voglio destabilizzarli, non possono passare da un uomo all’altro, avevano già conosciuto quel signore di Firenze che non voglio neppure nominare perché è finita male. Sono stata un po’ sfortunata in amore, perché le mie storie fino a ora non sono durate” ha dichiarato l’opinionista tv.

Tina Cipollari: le relazioni dopo il divorzio con Kikò Nalli

Tina Cipollari è famosissima non soltanto per la sua simpatia e la sua ironia, ma anche per i suoi numerosi siparietti con Gemma Galgani e Gianni Sperti. Qualche anno fa la donna ha divorziato dal marito, Kikò Nalli, hair stylist con il quale ha avuto tre figli. Nonostante la separazione, i due sono rimasti in buoni rapporti per il bene dei loro ragazzi. Dopo l’addio al marito, Tina ha avuto altre relazioni, durate non quanto avrebbe sperato. Il rapporto più lungo e solido è stato proprio quello con Vincenzo, che sarebbe dovuto culminare con un matrimonio, ma così non è stato.

La relazione con Alfredo, però, sembrerebbe avere qualcosa di diverso rispetto a quelle precedenti. Come ha rivelato la stessa Tina nel corso dell’intervista, con lui c’è un legame particolare. “Dice che lo faccio ridere anche quando è di cattivo umore. Mi apprezza per quella che sono” ha rivelato l’opinionista di Uomini e Donne. Un rapporto sincero, dunque, tra i due, che potrebbe proseguire anche negli anni a venire. E chissà che presto Tina non possa farlo conoscere anche al grande pubblico, mostrando il suo volto.



