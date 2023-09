Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma Galgani/ Battuta spietata: “Mi ero dimenticata della mummia…”

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro tutti: dai cavalieri alle dame, passando per Gemma Galgani

Tina Cipollari spietata a Uomini e Donne. L’opinionista di Maria De Filippi si è messa subito in mostra nel noto programma televisivo di Canale 5, punzecchiando i nuovi cavalieri e la sua amica nemica Gemma Galgani. Ad un giovane, di nome Marco, la Cipollari ha chiesto di alzarsi per poterlo guardare meglio. La De Filippi ha trattenuto a stento le risate, forse per provare a placare la mitica Tina. “Anche nella prima puntata sono bloccata così?”, ha detto l’esuberante opinionista di Uomini e Donne.

Intanto, il pubblico ha fatto la conoscenza di una simpatica dama, vale a dire Carmela. La signora ha fatto subito notare a Maria di non sentirsi a proprio agio con la temperatura dello studio. “Sento freddo di qua, all’orecchio e alla cervicale. Col giacchetto mi viene uguale”, ha spiegato curiosamente la dama. Grande assente nella prima parte di puntata invece è Gemma Galgani, punzecchiata a distanza da Tina Cipollari.

“Sai che mi ero dimenticata della mummia?”, ha ironizzato Tina. Ma poi, improvvisamente, Gemma è entrata in studio, affermando di essere ringiovanita due anni. Per lei c’è in lizza un corteggiatore cinquantacinquenne, pronto ad approfondire una conoscenza che sicuramente farà discutere

. Tornando a Tina Cipollari, l’opinionista ha avuto pane per i suoi denti quando si è potuta “godere” l’esibizione di una delle dame, Pinuccia. Non sono mancati i commenti ironici della Cipollari, che l’ha presa di mira. Ma non solo, la nota opinionista di UeD si è poi lasciata andare ad una serie di battute a doppio senso su Gemma Galgani e il suo infinito percorso nel programma di Canale 5.

