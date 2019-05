Uomini e Donne/ Tina Cipollari contro Gemma Galgani: “è finta” (Trono Over)

Sul trono over di Uomini e Donne è ormai calato il sipario, ma lo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani continua. La bionda opinionista e la dama storica della versione senior del programma di Maria De Filippi si sono lanciate accuse a distanza in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanae Chi. Al magazine diretto da Alfonso Signorini, Tina Cipollari ha confermato la sua opinione su Gemma. “Gemma mi critica online. Gemma va a impicciarsi della mia vita privata di continuo ed è bugiarda quando dice che non sa come si adopera un computer. Non è vero, anzi, c’ha i profili finti lei, è Mark Caltagirone! È una donna che non ha una vita sua. Ma poi, una che partecipa da dieci anni a Uomini e Donne, ma parliamone…”, ha dichiarato Tina Cipollari.

Uomini e Donne, Gemma Galgani resta al trono over

La replica di Gemma Galgani non si è fatta attendere. “Per me questa seggiolina rappresenta tutto, tutto quello che ho passato, tutte le mie emozioni. È vero, sono anni che sono qui ed è vero che questa seggiolina è tutto per me. Ma che vuol dire che amo le telecamere? Ma se fosse per le telecamere, con quello che mi fa passare Tina sarei già scappata”, ha dichiarata la dama storica del trono over di Uomini e Donne a Chi. Gemma, poi, ha confermato che, dopo l’estate, tornerà ad essere una protagonista del dating show di canale 5. “Io sono qui per un solo motivo: l’amore. Credo in questa trasmissione: ho attraversato momenti belli e difficili ma sono sempre stata piena di fiducia e di speranza. Sono e resto una donna appassionata”, ha ribadito Gemma. Tutto, però, potrebbe cambiare se l’amore dovesse bussare alla sua porta durante l’estate.

