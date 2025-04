La ricerca dell’amore per Guido sembra procedere verso un binario diverso da quello che porta alla stazione di Sabrina; almeno è ciò che si evince dalle ultime dinamiche a Uomini e Donne emerse dalla puntata di ieri, 15 aprile 2025. Il cavaliere si è scontrato non poco con la dama e, motivo del contendere, anche la distanza geografica tra i due che avrebbe arenato l’ultimo tentativo di uscita per la coppia. Arrivati ad un punto di quasi non ritorno, per Sabrina è giunto anche un nuovo corteggiatore; proprio in questo frangente, un gesto di Guido ha letteralmente spiazzato anche Tina Cipollari che come sempre non le manda a dire quando è in disaccordo.

Per quanto la situazione con Sabrina sia ormai appesa ad un filo, la reazione di Guido all’arrivo di un nuovo cavaliere per la dama ha letteralmente colto di sorpresa tutti i presenti, fra tutti proprio Tina Cipollari. L’uomo – come racconta anche Il Messaggero – piuttosto che mettere in evidenza un sentimento di gelosia per la circostanza in atto avrebbe pensato bene di applaudire la new entry. Un gesto che ha mandato su tutte le furie la storica opinionista di Uomini e Donne che si sarebbe dunque rivolta a Guido con una sonora stoccata: “Bisognerebbe legargli le mani!”.

Guido ‘accoglie’ il nuovo corteggiatore di Sabrina: Tina Cipollari sbotta a Uomini e Donne

Imperterrito Guido, nonostante l’attacco di Tina Cipollari e l’evidente stonatura del suo applauso all’arrivo di un nuovo corteggiatore per Sabrina, ha proseguito con l’accoglienza calorosa per la new entry di Uomini e Donne. “Ma lui così, applaude di punto in bianco…”, spiazzata la storia opinionista del dating show – e non solo lei – alla vista del gesto del cavaliere che a suo dire metterebbe in evidenza la totale assenza di gelosia e dunque uno scarso interesse nei confronti di Sabrina. L’impressione, però, è che la situazione sia tutt’altro che chiusa; l’unica cosa certa è che Guido non gode più del favore di Tina Cipollari che forse da ora in poi tenterà ulteriormente di metterlo alle strette.