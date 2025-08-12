Uomini e Donne, Tina Cipollari rompe il silenzio: "Ecco perché ero in ospedale", verità diversa da come sembra: cos'è successo e come sta

Tina Cipollari di Uomini e Donne rompe il silenzio e svela perché era in ospedale: cos’è successo

Dopo la paura e la preoccupazione delle scorse ore Tina Cipollari ha rotto il silenzio per svelare cosa le è successo. Facendo un passo indietro questa mattina l’esperta di gossip Deianira Marzano ha postato la segnalazione di una sua follower che aveva visto la storica opinionista di Uomini e Donne in un Pronto Soccorso di Olbia. La foto ha fatto rapidamente il giro del web ed in molti si sono chiesti il motivo cosa fosse successo a Tina, perché è finita in ospedale e soprattutto come sta sperando che non si trattasse nulla di grave.

Adesso, Tina ha deciso di rompere il silenzio e con una storia postata su Instagram ha spiegato perché si trovava in Pronto Soccorso: “Volevo rassicurare tutte le persone che si sono preoccupate per me a causa della foto che si è diffusa oggi. Ero si in ospedale ma per accompagnare una mia amica che aveva una visita di controllo.” E subito dopo ha ringraziato tutti per il bene e l’affetto dimostrato. Nulla di grave dunque, la Cipollari sta bene e non le è successo nulla. Semplicemente si trovava in ospedale per accompagnare un’amica.



Tina Cipollari dopo le foto in ospedale rompe il silenzio e smentisce: sta bene, cos’è successo

Come spesso accade la verità è molto meno preoccupante e spaventosa della fantasia, Tina Cipollari sta bene non è ricoverata in ospedale e non ha avuto problemi di salute. Semplicemente si è recata in Pronto Soccorso per accompagnare un’amica a fare una visita di controllo. Inoltre stando a quanto riportano diverse fonti, l’opinionista di Uomini e Donne sta benissimo e si sta godendo le vacanze in serenità e relax. Ricaricandosi in vista della nuova stagione televisiva. L’opinionista, infatti, a settembre tornerà al suo ruolo nel dating show di Canale 5 e come sempre non risparmierà a nessuno i suoi commenti pungenti e le sue frecciatine.