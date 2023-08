Uomini e donne, Tina Cipollari sbarca a La5/ L’indiscrezione sul nuovo debutto TV

Uomini e donne, Tina Cipollari é prossima ad un nuovo debutto: esplode il gossip

Tina Cipollari é prossima ad un nuovo debutto TV e streaming sulle reti La5, con un upgrade alla conduzione di un programma tutto suo, dopo l’esordio al timone di Uomini e donne. Da ormai più di un decennio nella storia del piccolo schermo made in Italy, Tina Cipollari può dirsi la vamp di Uomini e donne, la popolare trasmissione TV e streaming condotta da Maria De Filippi e sulla ricerca dell’amore. Al dating show prossimamente in onda, di re-entry dopo le vacanze in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity a partire da settembre 2023, Tina Cipollari copre da tempo il ruolo di opinionista insieme a Gianni Sperti e i due affiancano alla conduzione del format la timoniera, Maria De Filippi.

Ma dai vertici dell’azienda di Cologno Monzese, Mediaset, secondo quanto riprende il flash-gossip di Mondo tv 24, si starebbe pensando ad un nuovo debutto TV per Tina, nel ruolo di conduttrice di un format di intrattenimento tutto suo.

Tina Cipollari é la nuova Maria De Filippi, per LA5?

Che Tina Cipollari possa rivelarsi la nuova Maria De Filippi, allo sbarco previsto per la prima su LA5? Almeno per il momento, comunque, il ruolo di opinionista nello studio di Uomini e donne non sarebbe a rischio, per Tina Cipollari. Ma il fandom di Uomini e donne, in reaction al flash gossip del momento diffusosi via web, comincia a temere che con il subentro del presunto nuovo ruolo di timoniera, tra i progetti in agenda per la “Marylin Monroe italiana”, la Cipollari possa rivelarsi protagonista di un addio a Uomini e donne. Tuttavia, Tina Cipollari potrebbe bissare la sua presenza in TV, con l’apparizione congiunta sui due canali Canale 5 e La5

