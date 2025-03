Uomini e Donne, Cosimo Dadorante corteggiatore di Tina Cipollari travolto dalle segnalazioni: avvistato con un’altra donna

Nelle scorse ore Cosimo Mino Dadorante, corteggiatore di Tina Cipollari è finito al centro delle segnalazioni giunte all’esperta di gossip Deianira Marzano. Secondo quanto riportato Cosimo sabato scorso è stato avvistato in un locale a Sesto San Giovanni in compagnia di una donna che non era la storica opinionista di Uomini e Donne. La segnalazione è stata corredata da tanto di foto in cui si vede il cavaliere di Mesagne in compagnia di una donna dai lunghi capelli castani.

Il gossip si è acceso e sicuramente nelle prossime puntate si parlerà della segnalazione in studio. È vero che il Trono di Tina Cipollari è più un show che un percorso vero e proprio ma è anche vero che sta catalizzando l’attenzione del pubblico. Del resto non può che strappare più che una risata una tronista che è espressamente interessata al 740 dei suoi corteggiatori che non ad altre qualità. Tuttavia sembra proprio che tra Tina e Cosimo stia nascendo una sincera amicizia, dopo aver trascorso dei weekend in Francia e in Puglia i due stanno già progettando una vacanza in Spagna ma Cosimo Dadorante è stato beccato insieme ad una donna e chissà come reagirà Tina alla segnalazione ‘choc’ sul suo corteggiatore Cosimo beccato insieme ad un’altra donna.

Ed a proposito di Trono sul filo della farsa, Tina Cipollari ha chiarito la vera natura del suo Trono ad Uomini e Donne durante uno scontro con la dama Isabella. Andando con ordine, nelle scorse puntate Gianni e Tina hanno criticato Giuseppe per i suoi comportamenti tutt’altro che coretti nei confronti di Sabrina. Isabella lo ha difeso ed a questo punto Tina ha attaccato anche lei. Durante lo scontro Isabella l’ha provocata: “Ma tu sei andata a Parigi con Cosimo come mai non gli hai dato un bacino? Perché vuoi che ti regali il Rolex?”. A queste parole Tina è esplosa: “Senti bella il Rolex già ce l’ho! Io e te siamo due cose diverse quindi non paragonare le mie storie con le tue, tu hai il dovere di dare delle risposte, io sto giocando!”.