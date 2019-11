Uomini e Donne/ Tina compie gli anni: i consigli alla “rivale” Gemma (trono over)

Oggi la vulcanica Tina Cipollari compie 54 anni. L’opinionista di Uomini e Donne è presente sia con il trono classico che durante le dinamiche over e, proprio in queste ultime, regala il meglio delle sue performance. Merito anche dell’antipatia nutrita nei confronti di Gemma Galgani, in grado di creare siparietti sempre divertenti e di sicuro impatto. Tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, l’opinionista ha anche raccontato per quale motivo mette in mezzo la “frutta” quando si tratta di Gemma e dei suoi corteggiatori: “Gemma fa di tutto per avere il contatto fisico con un uomo. Non mi diverte affatto! Non le faccio fare questi giochi per divertirmi, ma per vedere fino a dove si spinge pur di avere un contatto fisico! Quei giochi, che prevedono posizioni molto ravvicinate con il partner, imbarazzerebbero una donna normale. Una donna normale si sentirebbe a disagio. Lei, invece, pur di avere questo contatto fa di tutto. E poi a me, sinceramente, mangiare l’uva sbavata e mangiata prima da un altro, fosse anche mio marito, mi darebbe fastidio”.

Uomini e Donne Over, Tina VS Gemma

Tina ha anche raccontato che Gemma ci mette poco a dimenticare gli uomini: “Un’ora prima aveva pianto per Jean Pierre. Appena è arrivato questo signore bello, prestante, simpatico… lei si è fiondata! Come può andar meglio? No no, non credo proprio”. Secondo l’ex vamp, la Galgani sbaglierebbe proprio nell’approccio: “Gemma sbaglia tutto. Sbaglia il modo di porsi e corre troppo, non si fa desiderare. Prende sempre l’iniziativa, non si fa corteggiare. E poi sempre con quei pianti, tutte le volte… Non dà spazio, non dà il tempo necessario per far sì che una storia si sviluppi, perché lei vuole tutto e subito”. In ultimo, ha cercato di darle un consiglio per “rimorchiare”: “Non si può dare un consiglio a Gemma su come conquistare quest’uomo. Non ha le caratteristiche adatte. Cosa potrei consigliarle? Di essere una donna più spensierata? Ma non lo farà mai perché lei è una donna che, anche se non ci sono i problemi, li crea. Di essere meno pesante? No, perché è un macigno sulla testa! Di essere spontanea? No, perché è finta! Di usare il suo sex appeal? No, perché non ce l’ha!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA