Uomini e Donne/ Tony Effe attacca Arianna Cirrincione: “Stupida” (trono classico)

A pochi giorni dalla prima puntata del trono classico, una piccola querelle ha coinvolto una ex protagonista di Uomini e Donne. Si tratta di Arianna Cirrincione, ex corteggiatrice del dating show e attuale fidanzata di Andrea Cerioli. La Cirrincione ha di recente pubblicato sui social uno scatto che la immortala insieme a un cane, un piccolo bassotto di nome Cookie che con la sua dolcezza ha conquistato migliaia di follower. La sua foto è stata però intercettata dal trapper Tony Effe, che di fronte al nome e alla razza del cane, ha accusato la Cirrincione di aver copiato le sue idee. Per punirla, inoltre, l’ex componente della Dark Polo Gang ha chiamato a raccolta tutti i suoi follower, ai quali ha chiesto di commentare lo scatto scrivendo in risposta la parola “fake”. Ecco le sue dichiarazioni: “Questa stupida B mi ha copiato il cane e l’ha chiamato Cookie. Andate tutti a scrivergli ‘fake’ sotto il suo povero post”, si legge in uno scatto che sul profilo social di Tony Effe immortala la Cirrincione e il cane Cookie.

Arianna Cirrincione di Uomini e Donne: “Se mai ti dovessi incontrare…”

Di fronte alle parole al vetriolo di Tony Effe, Arianna Cirrincione non è rimasta con le mani in mano e, con un breve post sui social, si è rivolta direttamente all’ex della Dark Polo Gang: “ascoltami, il cane non è mio ma di mio fratello e la sua ragazza”, ha detto l’ex corteggiatrice del trono classico. “Se mai ti dovessi incontrare – ha aggiunto – puoi azzardarti a darmi della stupida di persona, così ti lascio partire una cinquina fatta a modo e impari a parlare”. Colpito e probabilmente affondato dalla replica, Tony Effe ha pensato bene di cancellare il post, ma ne ha approfittato per rincarare la dose e rivolgere alla fidanzata di Andrea Cerioli nuove offese. Eccole sue parole: “Allora ragà ho dovuto cancellare il post perché la tipa in tre secondi è tipo diventata famosa – si legge su Isaechia.it – Comunque io dico ma che c’hai in testa la cenere che ti compri il cane come il mio e lo chiami proprio Cookie? Ma sei stupida proprio? Non capisco, spiegatemi se questa tipa ha la cenere in testa con la m*erda!”.

