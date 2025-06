Uomini e Donne si è concluso ufficialmente il 30 maggio con la messa in onda in prima serata della scelta di Gianmarco Steri, tronista amatissimo dal pubblico di Canale 5. Per qualche mese, dunque, il dating show di Maria De Filippi non farà più ingresso nelle case degli italiani preparandosi per una nuova stagione ricca di sorprese. Molta è la curiosità rispetto a quello che succederà nella prossima edizione, anche perchè quest’anno sono state tantissime le coppie uscite dallo studio dopo aver capito di essersi innamorate, (tranne Margherita Aiello che ha già lasciato Dennis).

Margherita Aiello furiosa con Dennis dopo Uomini e Donne: "Ha mentito a tutti"/ Lei lo smaschera sui social

Il ritorno di Uomini e Donne è programmato per settembre 2025 con una stagione tutta nuova. Sicuramente ci saranno nuove dame e cavalieri visti i tanti del parterre che hanno lasciato il programma a maggio, di conseguenza conosceremo senza ombra di dubbio nuovi personaggi particolari con non pochi intrighi a tenerci compagnia nel pomeriggio. Per sapere tutte le novità, però, dovremo aspettare la fine di agosto, periodo in cui ci saranno le registrazioni di Uomini e Donne con le relative anticipazioni degli esperti di gossip che seguono il programma. Ma passiamo ora a fare qualche ipotesi. Chi rivedremo (quasi) sicuramente?

Claudia Dionigi critica la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ Stoccata agli autori: "Era meglio se…"

Uomini e Donne, novità di settembre 2025: Nadia Di Diodato tronista?

Uomini e Donne torna a settembre 2025 e tantissime sono le novità che ci spettano sulle coppie del dating show di Canale 5. Tra i personaggi più amati, rivedremo Gianmarco Steri, che se tutto andrà bene si presenterà in studio con la fidanzata Cristina Ferrara, nonchè la sua scelta alla fine del trono. Il ragazzo, amatissimo dal pubblico e dalla redazione, potrebbe venire ospitato durante le prime puntate per raccontare a tutti come sta andando la sua vita sentimentale. Tra i possibili nuovi tronisti di Uomini e Donne si fa sempre più insistente il nome di Nadia Di Diodato, che potrebbe ottenere la sua rivincita amorosa nella prossima stagione. Maria De Filippi, infatti, si è mostrata decisamente empatica nei confronti della ragazza.

Uomini e Donne, il fidanzato di Chiara Pompei: "Si è accoltellata dopo una lite"/ "Ora indagini in corso"

Molto probabilmente rimarranno i capisaldi come Gemma Galgani, ancora single dopo tanti anni nel parterre femminile, e Sabrina Zago che in questa edizione ha raccolto tanti consensi da parte del pubblico per quanto riguarda il Trono Over. I fan del programma sperano anche di rivedere Giovanni e Rosanna, mentre potremmo non assistere all’epilogo amoroso di Francesca e Giovanni, che al momento stanno vivendo una relazione molto affiatata. Addirittura, lui si è fatto un tatuaggio dedicato a lei.