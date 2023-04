Uomini e donne: tornano Alessandro Sposito e Pamela: é crisi/ Interviene De Filippi

Uomini e donne, Alessandro Sposito e Pamela Fersini tornano al trono over: il motivo é la crisi d’amore

Al centro studio di Uomini e donne, si registra un inaspettato rientro, quello della coppia nata al trono over e finita in crisi, Alessandro Sposito e Pamela Fersini. O almeno questo é quanto si apprende dagli spoiler TV forniti dalla pagina Instagram di Uomini e donne classico e over di Lorenzo Pugnaloni, relativamente alle nuove puntate del dating show registrate tra il 1° e 2 aprile 2023. Ma cosa accade nel dettaglio, al rinnovato appuntamento TV?

“Ospiti in studio Alessandro e Pamela (vi ricordate, erano usciti qualche mese fa dal programma) -si apprende, nel dettaglio, dai curiosi spoiler dell’esperto – sono in

crisi e lui è venuto con l’idea di lasciarla “. Insomma, nonostante i due si siano dati l’esclusiva di coppia per poi uscire di scena dalla TV, in una commovente puntata che suggellava il loro amore, Alessandro fa rientro nel piccolo schermo con l’intenzione di lasciare Pamela pubblicamente. Il motivo che si celerebbe dietro la scelta dell’ex cavaliere? “Perché lui dice che lei è poco attenta al rapporto, che non gli dà i

giusti spazi e tempi, Alessandro dice che quando la ospita a Napoli la tratta bene mentre lei ad esempio non lo aspetta per mangiare. Lui è molto geloso”, aggiungono le curiose anticipazioni di Uomini e donne, rispetto alla rottura inaspettata tra Alessandro Sposito e Pamela Fersini.

L’intervento di Maria De Filippi é la svolta, a Uomini e donne

Ma, poi, accade l’impensabile. A intervenire sulla questione della rottura é la conduttrice di Uomini e donne, Maria De Filippi, che così farebbe da paciere tra le parti: “alla

fine Maria è intervenuta per dire che nn vale la pena lasciarsi per delle cavolate e alla fine i due risolvono”.

Insomma, si preannuncia una puntata del trono over a dir poco emozionante quella che vede protagonisti gli ex volti del trono over, Alessandro Sposito e Pamela Fersini.

