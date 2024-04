Uomini e Donne, tra Gianni e Renata spunta un’altra donna/ Tina sbotta: “Mancanza di rispetto”

Renata ferita da Gianni a Uomini e Donne: cosa ha fatto il cavaliere

La puntata di Uomini e Donne del 12 aprile 2024 si apre con Maria De Filippi che chiama al centro dello studio Gianni e Renata raccontando di un gesto del cavaliere che avrebbe deluso la dama. Gianni, così, racconta che, mentre era a cena con Renata, ha ricevuto la telefonata di una persona conosciuta sui social quando viveva a Bucarest che gli chiedeva di incontrarsi. Gianni, così, svela di aver sentito tale amica quando è rientrato in Italia e di averle detto di non essere interessato perché aveva cominciato il percorso a Uomini e Donne. Tale signora, così, si è fatta viva la sera della cena con Renata che non ha gradito l’incontro con questa signore.

“Si sono conosciuti davanti a me e non mi è sembrato carino. Lui dice anche parole importanti. Mi ha detto che è innamorato di me e che vuole portarmi a Parigi”, spiega la dama mentre Tina Cipollari, dopo aver ascoltato il racconto, si schiera dalla parte della dama.

“E’ una mancanza di rispetto incontrare questa signora mentre eri a cena con Renata. Potevi incontrarla in un altro momento. Comunque, Renata vai a Parigi e poi decidi“, dice la bionda opinionista mentre Sperti crede alla buona fede del cavaliere del trono over. “Dagli un’altra possibilità prima di chiudere e poi decidi”, aggiunge poi Tina mentre Sperti le consiglia di non andare avanti se non nutre un reale interesse per Gianni.

Maria De Filippi, poi, annuncia la presenza di un nuovo cavaliere che arriva da Viterbo unicamente per conoscere Renata. Tina chiede da dove zona provenga spiegando di non abitare molto lontano e, alla fine, Renata decide di conoscerlo ballando anche con lui.











