Uomini e Donne/ Tra Luigi Mastroianni e Irene spunta Mara Fasone (Trono Classico)

Il ritorno di Luigi Mastroianni dal viaggio in Brasile confermerebbe la crisi di coppia con Irene Capuano. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è tornato in famiglia dove sta trascorrendo il suo tempo con il fratello Salvo. Sui social si mostra sereno e sorridente mentre si gode la tranquillità della sua casa. Nessun riferimento ad Irene Capuano che, da qualche giorno, è latitante sui social dove sta condividendo davvero poco della sua vita e del periodo che sta trascorrendo. Nessun indizio, dunque, su quello che starebbe accadendo alla coppia anche se la blogger Deianira Marzano, attraverso una serie di video pubblicati su Instagram, ha lanciato un clamoroso scoop. Tra Luigi e Irene, infatti, sarebbe spuntata l’ex tronista di Uomini e Donne, Mara Fasone che aveva incantato Luigi durante la sua presenza sul trono. I due furono colleghi per poche settimane e, all’epoca, diversi siti parlarono di un colpo di fulmine per Mastroianni. La decisione di Mara, poi, di lasciare il programma, portò Luigi a concludere il suo percorso con la scelta di Irene, ma oggi il nome della Fasone viene nuovamente accostato a quello di Luigi.

UOMINI E DONNE: LUIGI MASTROIANNI E MARA FASONE BECCATI INSIEME

“Mi hanno inviato una foto anche se, ovviamente, dalla foto non si può dire nulla in cui Mara Fasone e Luigi Mastroianni erano nello stesso luogo. Non si può dire se erano insieme, ma comunque, ai posteri l’ardua sentenza ma come mai sei tornato dal Brasile e non sei andato dalla tua fidanzata?”. Con queste parole, Deianira Marzano lancia lo scoop di un avvicinamento tra Luigi Mastroianni e Mara Fasone. Nulla di certo, per il momento, ma la presenza di entrambi nello stesso locale ha scatenato i commenti dei fans, sicuri che, ormai, la storia tra Mastroianni e Irene Capuano sia giunta al capolinea. Dai diretti interessati, per il momento, non è ancora arrivata la replica. Se Luigi preferisce concentrarsi sul fratello, Irene resta in silenzio. Nelle prossime ore, dunque, arriverà l’annuncio della fine della storia tra Luigi e Irene?







