Sarebbe bello se Maria De Filippi una volta ogni tanto dedicasse una puntata di Uomini e Donne alle coppie che si sono formate alla sua corte e che continuano a vivere all’insegna dell’amore. Oggi compiono ben tre anni di fidanzamento una delle coppie più apprezzate: si sta parlando di Massimiliano Bartolini e Nadia Marsala, che si sono incontrati per la prima volta proprio in televisione e hanno deciso di condividere la loro vita lontani dalle telecamere quando hanno capito di essere innamorati persi l’uno dell’altra.

Al momento si sa che la loro relazione procede a gonfie vele e che amano condividere la quotidianità. Le loro rispettive famiglie sono subito andate d’accordo e soprattutto le figlie di lui hanno subito trovato nella dama la persona giusta per stare al fianco del padre.

Uomini e Donne: com’è nata la storia d’amore tra Nadia e Massimiliano

“Non mi sono mai sentito così con una persona”: in questo modo Massimiliano Bartolini aveva esordito a Uomini e Donne davanti a Nadia Marsala per comunicarle la sua volontà di uscire dal programma mano nella mano con lei al fine di costruirsi un futuro radioso insieme. E se da una parte ci sono loro che festeggiano tre anni d’amore, ecco che all’interno del programma c’è ancora una Gemma Galgani che sta cercando l’uomo giusto, ma in realtà sta solo costellando una serie di vicende sfortunate dietro l’altro.

In una vecchia intervista rilasciata al magazine della trasmissione condotta da Maria De Filippi la coppia si era definita fortunata perché riesce a reggere la quotidianità anche grazie ai loro caratteri forti che non smettono mai di stupirli e supportarli. La dama ha confessato di essersi lasciata travolgere dall’amore senza stare a guardare il conto in banca del cavaliere. Quest’ultimo ha definito il loro amore molto intenso dicendo che oltre a condividere la sfera sentimentale sono anche partner professionali. Il matrimonio dovrebbe essere dietro l’angolo.