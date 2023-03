Uomini e donne, trono a rischio per Lavinia?/ Il retroscena della scelta di Federico

Uomini e donne, il trono di Lavinia Mauro finisce in crisi: le anticipazioni TV della scelta di Federico Nicotera

Si avvicina la messa in onda della puntata della scelta di Federico Nicotera a Uomini e donne e, intanto, le ultime anticipazioni TV vedrebbero il trono di Lavinia Mauro a rischio. E il motivo della messa a rischio é presto detto. Gli spoiler TV forniti da Uomini e donne classico e over rilevano, tra le altre curiosità, che tra i presenti alla scelta del tronista di Federico registrata tra il 6 e il 7 marzo 2023, abbiano presenziato anche la tronista in carica Lavinia Mauro e i suoi due corteggiatori, Alessio Corvino e Alessio Campoli. E, nel mezzo dell’attesa per la celebrazione della scelta finale di Federico Nicotera, ricaduta a quanto pare su Carola Viola Carpanelli, a discapito di Alice Barisciani, alla corte di Maria De Filippi nessuno tra i corteggiatori pare abbia rivolto attenzioni alla tronista. Questo, nel dancing momento e quando é ormai attesa la scelta finale di Lavinia Mauro, da parte dell’occhio pubblico.

Lavinia Mauro: i corteggiatori non sono interessati a lei? Il particolare che insinua il dubbio

“In studio erano presenti le tronista Nicole Santinelli e Lavinia Mauro, il tronista Luca Daffré no”, anticipano gli spoiler TV. Ma non é tutto. Perché, nel mezzo dell’attesa per la scelta finale di Federico Nicotera, nessun corteggiatore ha compiuto un gesto di manifesto interesse né ogni altra attenzione verso la tronista Lavinia. Il che lascerebbe intendere che il trono della mora stia scricchiolando: “C’erano i corteggiatori, Nicole ha ballato con Andrea, mentre nessuno dei due Alessio ha mai invitato Lavinia”. E la stessa tronista, viste le deludenti premesse con i corteggiatori che non si direbbero interessati a lei se non per la visibilità in TV, potrebbe voler mettere in discussione il trono, anche nell’ipotesi di un ritiro: “Lavinia non ha annunciato quando farà la scelta”, sembra essere il preludio di una minaccia del ritiro, lo spoiler sulla Mauro.

Che Lavinia Mauro possa rifiutare la possibilità della registrazione della scelta? Staremo a vedere quali sorti della tronista attendono i telespettatori, per la quota trono classico di Uomini e donne.

