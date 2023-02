Uomini e donne, trono a rischio per Nicole Santinelli? / L’accusa in studio

Uomini e donne, le anticipazioni TV della puntata registrata il 21 febbraio 2023: parte male il trono classico di Nicole Santinelli

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con una dura accusa che giunge sul conto di Nicole Santinelli, nello studio TV del dating show. A contestare la neo tronista del format sui sentimenti prodotto e condotto da Maria De Filippi é uno dei corteggiatori attivi nel parterre del trono classico di Uomini e donne. Una contestazione che potrebbe rivelarsi compromettente per il trono classico sul nascere. O almeno questo é stando a quanto si apprende dalle anticipazioni riprese da Uomini e donne classico e over, relative alla puntata di Uomini e donne registratasi il 21 febbraio 2023.

“Non si è parlato di Federico- si rileva tra gli spoiler tv-.Si passa a Nicole che ha portato in esterna Andrea, lui ha dei dubbi su di lei”. E le curiose anticipazioni poi fanno luce sulla dura accusa che é lanciata ai danni della nuova tronista in carica, così come prossimamente andrà in onda di Uomini e donne-, “ovvero che Nicole si faccia condizionare da quello che il

pubblico dice”. Che la tronista non sia interessata alla ricerca dell’amore e in cerca di visibilità e consensi dell’occhio pubblico, in TV, é un’ipotesi che non si direbbe azzardata. Almeno non secondo il pensiero critico che si rileverebbe da parte dell’accusa. Tuttavia, prontamente, in studio, giunge l’intervento di difesa dell’opinionista Gianni Sperti.

Gianni Sperti interviene, a margine dell’accusa mossa contro Nicole Santinelli

Il popolare volto tv, infatti, difende prontamente la neo tronista in carica, a Uomini e donne: “Gianni ha un po’ attaccato Andrea. Nell’esterna all’inizio hanno parlato un po’ di Roberta (il riferimento sarebbe a Roberta Di Padua del trono over parallelo al trono classico)”, si apprende, quindi.

Ma non é tutto. Perché Nicole Santinelli, inoltre, ben al di là dell’accusa in studio, prosegue la conoscenza di un corteggiatore con cui é uscita in intimità: “Ha portato anche un altro corteggiatore ed è stata un’esterna regolare”, svelano gli spoiler di Uomini e donne, prodotto e condotto da Maria De Filippi.

