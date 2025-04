Uomini e Donne, Raffaella Mennoia rompe il silenzio sul trono di Gianmarco Steri

Sta entrando nel vivo il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne e la puntata di ieri, martedì 15 aprile 2025 è stata a dir poco movimentata e turbolenta. Durante l’esterna è scattato il secondo bacio tra Gianmarco e Nadia. Tuttavia il tronista romano invece che commentare la bellissima esterna piena di complicità e sintonia con Nadia Di Diodato ha attaccato le altre due corteggiatrice, Francesca Polizzi e Cristina Ferrara per la mancata reazione, si aspettava da loro un comportamento diverso. L’atteggiamento altalenante di Gianmarco ha fatto storcere il naso ai telespettatori ed anche la storica autrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia è intervenuta su Gianmarco Steri.

Rompendo il rigoroso silenzio e l’imparzialità che contraddistingue non solo la conduttrice Maria De Filippi ma anche gli autori di Uomini e Donne tra cui la storica autrice, Raffaella Mannoia nelle scorse ore ha condiviso un post Instagram dell’amico di Gianmarco Steri, Enzakkione, in quest’ultimo ironizzava sul percorso del tronista nel dating show. nel dettaglio, postando una foto Gianmarco Steri durante la puntata di ieri ha commentato: “Cane e pecora”. Un modo ironico per definire il carattere del 29enne romano che in questi mesi di trono ha abituato il pubblico ai suoi repentini cambi di umore, passa dall’essere molto calmo e dolce ad avere scatti d’ira e forse un po’ troppo aggressivo. E non è tutto perché nel frattempo si moltiplicano le voci di una possibile chiusura anticipata del Trono di Gianmarco Steri.

Gianmarco Steri ad Uomini e Donne: atteggiamenti ambigui con le corteggiatrici e una storica autrice interviene

Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne è sempre più nel caos, e rischia di saltare secondo molti il tronista ha atteggiamenti ambigui e contradditori con le sue corteggiatrici: esce in esterna con Nadia e si infuria per la mancata reazione di Cristina e Francesca anziché soffermarsi sul bacio. Sembra preso da Cristina ma ci litiga furiosamente in ogni puntata, ammette che Francesca è colei che più lo attrae per il suo carattere e personalità e poi l’accusa di essere troppo chiusa e distante. Insomma, è veramente preso da qualcuna? Adesso su questi atteggiamenti di Gianmarco Steri è intervenuta anche la storica autrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia con la storia visibile alla fine dell’articolo.