Uomini e donne: trono di Lavinia Mauro é a rischio?/ La scelta tra i due Alessio

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con le registrazioni delle nuove puntate che vedono Lavinia Mauro divisa tra due fuochi. Come preannunciato dalle anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over, riprese da Blasting news, il trono della tronista in carica a Uomini e donne potrebbe rivelarsi in crisi, dal momento che la giovane si paleserebbe fortemente interessata ad entrambi i due omonimi corteggiatori, Alessio Campoli e Alessio Corvino, soprannominati il moro e il biondo di Uomini e donne. Stando agli spoiler dei nuovi appuntamenti di Uomini e donne in arrivo, a Lavinia Mauro é però concesso fare una prima scelta nella scelta che la attende a fine trono classico intrapreso alla ricerca dell’amore. Alla tronista é concessa una sola uscita in esterna con uno dei due corteggiatori a sua scelta e Lavinia Mauro premia il moro a discapito del biondo. Insomma, la tronista sceglie di trascorrere del tempo in intimità con Alessio Campoli e non con Alessio Corvino. Che sia una mossa strategica per una reazione che Lavinia si auspicherebbe da parte di Corvino, come dimostrazione di interesse nei suoi riguardi?

Lavinia Mauro rischia la chiusura anticipata del trono?

Insomma la tronista potrebbe volersi giocare la carta della gelosia, che spesso in amore si rivela un’arma a doppio taglio, che finirebbe per provocare una ferita anche in chi la suscita. Corvino potrebbe non mandare giù il fatto di non essere la scelta della tronista per l’ambita esterna e quindi minacciare l’addio al dating-show, mettendo a rischio chiusura anticipata il trono di Lavinia. E, in tal caso, con il ritiro di Corvino, Lavinia potrebbe uscire di scena da single, vedersi costretta a una scelta di circostanze a scanso di polemiche mediatiche oppure scegliere con il cuore Alessio Campoli, il moro. Chissà quale destino attende la tronista.

