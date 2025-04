Gemma Galgani e il bacio con il nuovo cavaliere: anticipazioni Uomini e Donne

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne ci saranno dei clamorosi colpi di scena ed il Trono Over diventerà sempre più hot, del resto in questa edizione dame e cavalieri hanno regalato molte più dinamiche e colpi di scena rispetto al Trono Classico dove, escluso poche eccezioni, c’è stato un vero e proprio flop. E dunque dalle anticipazioni trapelate da Lorenzo Pugnaloni si scopre che ci sarà un bacio tra Gemma Galgani ed il suo nuovo cavaliere. La storia dama del parterre non è mai stata fortunata in amore all’interno del programma ed ogni volta che sembrava ad un passo dall’iniziare una frequentazione in modo serio qualcosa è andato storto.

Dai tempi di Giorgio Manetti fino all’ultimo cavaliere, Luciano, le conoscenze di Gemma non sono mai andate a buon fine. Adesso, invece, stando alle anticipazioni Uomini e Donne, sembra che si sia riaccesa la speranza. Nelle prossime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi Gemma Galgani uscirà in esterna con un nuovo cavaliere e tra i due scatterà un bacio. La loro conoscenza proseguirà a gonfie vele ed entrambi riveleranno di avere intenzione di continuare a sentirsi e frequentarsi. Tuttavia sul nuovo cavaliere, che farà il suo ingresso nelle prossime puntate non si hanno informazioni, non si conosce neanche il nome.

Importanti novità anche per un’altra dama storia del programma, stando alle anticipazioni Uomini e Donne, infatti, scatterà il bacio tra Sabrina Zago e Guido. La 54enne da settimane è al centro dell’attenzione nel programma per il suo rapporto con Giuseppe. I due hanno iniziato a frequentarsi ma mentre all’inizio tutto sembrava procedere liscio successivamente sono nate tensioni e malumori che sono sfociati in vere e proprie liti. I due hanno chiuso il rapporto bruscamente e Sabrina adesso ha dimenticato Giuseppe con Guido.

Tuttavia ai sempre attenti opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti non piace per nulla il cavaliere di Sabrina Zago, Guido. Per loro è un uomo falso e poco sincero che la sta prendendo in giro e dunque lei sta perdendo il suo tempo con uno come lui. Per questi motivi la dama avrà dei tentennamenti, per Sabrina scenderà un nuovo cavaliere, Andrea, che al contrario dell’altro entrerà subito nelle simpatie degli opinionisti.