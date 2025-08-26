Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Over rivoluzionato: torna Gemma Galgani e colpaccio Ida Platano: indiscrezioni tra addii e nuovi volti

Manca poco alle registrazioni di Uomini e Donne che si terranno oggi, martedì 26 agosto 2025, agli studi Elios di Roma. E dalle anticipazioni si scopre che tutti gli occhi sono puntati sui nuovi tronisti e le nuove troniste ma non solo anche sui protagonisti del trono over che quest’anno sarà completamenti rivoluzionato tra conferme, graditi ritorni e addii. Innanzitutto non ci saranno storici cavalieri e dame. Ad esserci, confermatissima anche per quest’anno è Gemma Galgani a Uomini e Donne. Presenza fissa dal 2009 la dama torinese continua imperterrita a cercare l’amore della sua vita.

Nonostante i quasi vent’anni di trasmissione nel parterre del dating show di Maria De Filippi ha incontrato solo delusioni se si esclude la sua storica love story con Giorgio Manetti finita non nel migliore dei modi. Da alcuni giorni, inoltre, sul web circola una notizia clamorosa, pare che Ida Platano possa tornare a Uomini e Donne nel parterre. Per anni tra i protagonisti principali del programma prima come dama e poi come tronista, dopo l’ennesima delusione ha deciso di lasciare il programma per dedicarsi ad altro. Tuttavia, l’esperto gossip Lorenzo Pugnaloni ha lasciato intendere che forse nei prossimi mesi tornerà come dama



Uomini e Donne: novità nel Trono Over: nuovi volti e graditi ritorni

È notizia fresca e recente, inoltre, che Barbara De Santis e Ruggiero D’Andrea si sono lasciati ed in molti hanno iniziato ad ipotizzare che Barbara De Santis per questo motivo possa ritornare nel parterre del Trono Over ma per il momento si tratta solo di pure indiscrezioni. Certo è, invece, che non ci saranno tutte le coppie nate nella scorsa stagione, come Morena Farfante e il suo Francesco che sui social condividono foto del loro amore. Confermate invece le dame Sabrina Zago e Cinzia Paolini pronte a riprovarci dopo le delusioni dei mesi scorsi. Per sapere cosa succederà nelle prossime puntate del programma è necessario attendere le anticipazioni registrazione di Uomini e Donne di oggi 26 agosto 2025.