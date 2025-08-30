Uomini e Donne, tutto, ma davvero tutto quello che si può sapere sulla nuova tronista Cristiana.

Uomini e Donne, tante curiosità, e non solo, sulla bellissima Cristiana Anaria, la nuova tronista del celebre dating show di Canale 5.

Bellissima, sorridente, romantica e determinata ma anche, a detta sua permalosa, nonché una grandissima sognatrice che, però, sa essere pure molto concreta e lottare per quello in cui credi, costi quel che costi sebbene sia profondamente convinta che nella vita conti moltissimo pure il Destino.

Affari Tuoi torna in tv ma con una grossa novità che cambierà tutto

Dunque se qualcosa o qualcuno è destinato a noi non ci scapperà. Lei, la bellissima Cristiana Anania, è la nuova tronista della stagione 2025- 2026 di Uomini e Donne. Poco più che vent’enne nella vita svolge il mestiere di speaker radiofonica. Ergo la Comunicazione, così come la Musica, fanno parte dei suoi più vivi interessi.

Rai, ritorna il programma storico dopo anni: l'annuncio che commuove

E’ siciliana doc e ama profondamente la sua terra e, in particolar modo, la sua Palermo. I suoi genitori sono separati e ha svelato, nella sua clip di presentazione, di aver già fatto, nel corso della sua breve vita, lei da guida a quelle persone che forse avrebbero dovuto farlo al suo posto e per lei.

“Ci sono molti buchi neri nel mio passato che mi hanno portato a crescere molto più di quanto avrei dovuto. Sono figlia di genitori separati e in tantissime occasioni ho dovuto fare io da guida a chi avrebbe dovuto insegnarmi la vita. Fortunatamente ho avuto i miei nonnini, nonno Michele e nonna Rosanna che mi hanno accompagnato sin dall’inizio della mia infanzia”, ha infatti raccontato la giovane senza nascondere un piccolo di sana emozione.

"Si vogliono sposare": fiori d'arancio in arrivo per la coppia più famosa

Cristiana, qualche informazione sulla nuova tronista

Ora non vede l’ora di mettersi in gioco e di trovare un fidanzato grazie a questa importantissima opportunità che le ha voluto dare la mitica Maria De Filippi, autentica regina delle Reti Mediaset. E’ sicura che troverà la persona giusta e fan di Uomini e Donne stando ad alcuni post presenti sul Web, non vedono l’ora di vederla in azione anche con le prime esterne.

La ragazza si è anche detta molto fortunata per il ruolo da tronista ottenuto che è, a Onor del Vero, molto appetito. Ad affiancarla in questo percorso c’è un volto televisivo molto amato dai telespettatori e, in particolar modo, dalle telespettatrici.

Stiamo, chiaramente, parlando dell’affascinante Flavio Ubirti, che ci ha incantato letteralmente nell’ultima edizione di Tempation Island nelle vesti di tentatore. Qui ha lasciato a bocca aperta tutte le fidanzate anche se poi lui, una volta entrato nel villaggio, ha messo gli occhi sulla mora Denise. E chissà che lei stessa non decida di fare un salto in studio per provare a corteggiarlo.