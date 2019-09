Uomini e donne/ Ultima puntata per i senior e gli ascolti.. (Trono Over)

E alla fine sembra proprio che tutto sarà come lo scorso anno, con i senior del trono over pronti ad aprire le settimane in compagnia di Uomini e donne regalando alla rete ascolti importante e al pubblico tanto trash. Le prime due giornate in compagnia di Gemma Galgani e i suoi ci hanno regalato novità importanti a cominciare dal ritorno della dama torinese al centro per conoscere tre nuovi pretendenti. Il primo pensiero di Gemma è andato subito alla sua rivale Tina Cipollari avvisata di dover rimanere al suo posto quest’anno perché non ci devono essere impedimenti alla sua felicità. Inutile dire che le due hanno regalato simpatici siparietti al pubblico e gli ascolti sono stati ottimi sin da subito. Nelle prime due puntate di questa edizione, Uomini e donne ha portato a casa oltre il 20% di share e anche ieri, con i grandi litigi di Stefano, Pamela e Noel, non poteva che essere lo stesso.

UOMINI E DONNE, GLI OSPITI DELLA PUNTATA DI OGGI

Anche oggi Uomini e donne registrerà ascolti notevoli? La rete lo spera e anche i fan visto che sono già pronti a seguire i nuovi sviluppi nella querelle Gemma-Tina ma anche a vedere nuovi ospiti arrivare in studio. In particolare, la parentesi ospiti si aprirà con David e Cristina, che ripercorreranno le loro tappe a Temptation Island ammettendo di essersi lasciati un minuto dopo essere usciti insieme. A loro seguiranno i bellissimi Jara e Nicola che annunceranno il sesso del loro bambino e non solo. Jara presenterà il suo papà che farà parte del parterre maschile di questa edizione del trono over. Non mancheranno lacrime e commozione visto che anche Gemma piangerà a dirotto sentendo la storia di Jara cresciuta dal padre che ha fatto per lei sia da mamma che da papà.

