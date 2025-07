Barbara De Santi, dopo la presunta rottura con Ruggiero D’Andrea, sarebbe finita nel mirino di un ex cavaliere di Uomini e Donne.

L’ultima stagione di Uomini e Donne, come di consueto, ha festeggiato la nascita di nuove coppie sperando che potessero avere lunga vita una volta conclusa l’esperienza nel dating show. Tra i protagonisti spicca Barbara De Santi, volto iconico nel parterre femminile del trono over e che dopo tante delusioni sembrava aver trovato un discreto equilibrio al fianco di Ruggiero D’Andrea come dimostra dalla scelta di conoscersi meglio fuori dal programma. Eppure, come vi abbiamo raccontato, pare che tra i due sia già tutto finito.

La notizia della possibile rottura tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea dopo Uomini e Donne è ovviamente subito rimbalzata tra web e social e non sarebbe passata inosservata ad un ex cavaliere che in passato ha battibeccato non poco con la dama. Si tratta di Giovanni Siciliano, per nulla nuovo a stoccate e frecciatine all’indirizzo della De Santi; ora, appurata la presunta fine dell’amore con D’Andrea, sarebbe tornato alla carica – come riporta Isa e Chia – con nuove bordate affilate.

Giovanni Siciliano, parole al veleno sui social: riferimento a Barbara De Santi dopo Uomini e Donne?

“Mi diceva sempre: ‘Pensi solo al tuo ego’… Principessa, penso che l’ego ce l’hai proprio tu!”, inizia così nel video pubblicato sui social Giovanni Siciliano senza però menzionare Barbara De Santi. Le argomentazioni però sembrano proprio un riferimento alla storica dama di Uomini e Donne, soprattutto per il prosieguo: “La sedia ti manca e quindi chiudi le relazioni, la poltrona ti sta aspettando”. L’allusione è dunque alla voglia della De Santi di tornare nel programma piuttosto che di costruire realmente una storia d’amore.

“L’insegnamento e la pratica sono due cose distinte, siamo bravi a insegnare e puntare il dito ma poi non sai mettere in atto quello che dici alle persone… In futuro evita di fare la professoressa contro le persone”, prosegue così la stoccata al veleno di Giovanni Siciliano che, si presume, possa essere indirizzata proprio a Barbara De Santi. Anche nella didascalia del video l’ex cavaliere di Uomini e Donne rincara la dose sul ritorno nel programma della dama, rincarando dunque il suo punto di vista sulla ‘nostalgia’ delle telecamere.