Francesca Polizzi si è fatta conoscere a Uomini e Donne, ha corteggiato Gianmarco Steri nell’ultima edizione del dating show di Maria De Filippi. Inizialmente sembrava essere nata una speciale intesa tra loro, per settimane in molti erano infatti convinti che sarebbe stata lei la sta scelta ma col tempo il loro rapporto ha preso una piega diversa. A poche settimane dalla scelta l’ex corteggiatrice ha deciso di eliminarsi, in studio l’ex tronista aveva ammesso che l’avrebbe eliminata lui se non lo avesse fatto lei, infatti non è andato a riprenderla.

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani felici dopo Uomini e Donne/ La frecciatina alle coppie scoppiate

Grazie al programma l’ex corteggiatrice ha conquistato visibilità ed è riuscita a fare breccia nel cuore di moltissime persone, tanti sono infatti i fan che continuano a supportarla e a manifestarle affetto sui social. Francesca Polizzi quotidianamente aggiorna i suoi seguaci e chiacchiera con loro, ogni volta che può risponde anche ai loro messaggi.

Cristina Ferrara, la prima dedica dopo la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ "Certe cose..."

Possibile incontro tra Francesca Polizzi e Nadia dopo Uomini e Donne? Cosa ha detto l’ex corteggiatrice

Ieri sul suo profilo Instagram Francesca Polizzi ha pubblicato un post che la ritrae al mare in Sicilia che le ha fatto fare il boom di like. I suoi follower hanno subito notato la splendida bellezza del mare, ma è stata lei ad accaparrarsi il maggior numero di complimenti. In bikini sfoggia un corpo da urlo, in molti hanno elogiato la sua meravigliosa bellezza.

Lei nella didascalia ha scritto: “No one’s talking stage. No one’s situationship. No one’s girlfriend. Bored, but at peace”. Un utente le ha proposto di incontrare Nadia Di Dionato, sua rivale a Uomini e Donne poiché entrambe corteggiavano Gianmarco Steri ma nemmeno lei è stata la sua scelta. L’utente pensa che insieme si divertirebbero, la replica di Francesca Polizzi non si è fatta attendere ed è piaciuta molto ai fan. Con ironia ha detto: “Ahahah se vuole le offro uno shottino di limoncello“.

Nadia Di Diodato tronista di Uomini e Donne?/ Arriva il gossip bomba