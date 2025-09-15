Una storica ex gieffina avrebbe rifiutato la poltrona di opinionista a Uomini e Donne: la rivelazione

Uomini e Donne “snobbato” da un’ex gieffina? Facciamo chiarezza. Quest’anno, il GF compie ben 25 anni. Ebbene sì, è passato un quarto di secolo da quando il reality è andato in onda per la prima volta nella tv italiana. Si tratta di un traguardo storico, che diversi ex gieffini storici hanno voluto festeggiare dai propri profili social. Difatti, coloro che hanno partecipato alla primissima edizione del reality, hanno condiviso emotivi post, ricordando la loro esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Tra questi, troviamo Roberta Beta, ricordata particolarmente per essere stata l’unica concorrente della storia a ricevere nomination da tutti i suoi ex coinquilini.

Recentemente, Roberta ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera per parlare del suo percorso al GF e anche di com’è proseguita la sua carriera dopo il successo che l’ha travolta 25 anni fa. All’epoca, infatti, i primi ex gieffini ottennero una popolarità incredibile, che ormai è raro vedere nei personaggi che partecipano ai reality. “Per certi versi una popolarità così enorme è stata spaventosa, quasi una rapida della libertà. Per le strade venivo assaltata come Madonna. Però ho guadagnato poco o niente, non andavo in giro“, ha spiegato.

Roberta Beta ad un passo dal ruolo di opinionista di Uomini e Donne? I dettagli

Successivamente, nel 2002, Roberta Beta ha dato alla luce il suo primo figlio, costringendola ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo proprio nel suo momento di maggiore popolarità. A tal proposito, l’ex gieffina ha rivelato di aver rinunciato a diverse proposte televisive dell’epoca, tra cui la possibilità di entrare nel cast di Centovetrine. Non solo, Roberta disse di “no” anche alla regina della televisione, ovvero Maria De Filippi. “Rifiutai Centovetrine e di farmi rappresentare da Lele Mora. Maria invece mi voleva opinionista a Uomini e Donne e dissi no”, ha rivelato.