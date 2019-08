Uomini e Donne/ Ursula Bennardo: “ho un problema con Sossio. Aiutatemi” (Trono Over)

Ursula Bennardo continua a condividere su Instagram i momenti della sua quotidianità. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne che, ad ottobre, metterà al mondo la piccola Bianca, frutto del suo amore con Sossio Aruta, nelle scorse ore, ha lanciato un appello ai fans sperando di ricevere un aiuto. “Ciao ragazzi oggi è Ferragosto. Noi stiamo organizzando qui a casa. Faremo una grigliata con amici e quindi ci divertiremo un po’” – comincia così l’appello di Ursula Bennardo ai fans. Poi continua: “volevo dirvi una cosa e voglio un consiglio perchè io ho un problema. Ho il mio compagno che qualcuno di voi conosce che non sa fare le foto, non sa fare i video. E’ proprio negato, ma cosa fa? Si ostina a fare foto e poi le pubblica pure. Quindi non so come fare, se qualcuno di voi può darmi un consiglio. Aiutatemi“.

UOMINI E DONNE, IDA PLATANO E GEMMA GALGANI: FERRAGOSTO INSIEME DA SINGLE?

Ida Platano e Gemma Galgani, nel parterre del trono over di Uomini e Donne, non hanno trovato l’uomo dei sogni, ma in compenso, hanno portato a casa la reciproca amicizia. Tra Gemma ed Ida, infatti, c’è un rapporto davvero speciale che le due ex dame coltivano anche senza telecamere. Ida, così, concluso il lavoro, si è concessa un momento di relax proprio con la Galgani. Dopo essersi regalate una cena romantica, Gemma e Ida sono partite insieme raggiungendo un posto bellissimo dove potranno rilassarsi e raccontarsi le ultime novità. Ad oggi, entrambe risultano ufficialmente single. Gemma, inoltre, è prontissima a tornare in trasmissione sperando di poter finalmente incontrare il principe azzurro. Riuscirà a convincere Ida a rimettersi in gioco? Tutti i corteggiatori della Platano lo sperano.

