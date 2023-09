Uomini e Donne, Ursula Bennardo: “Tina e Gianni non sono imparziali!”/ “L’assenza di Armando…”

Uomini e Donne, Ursula Bennardo e il matrimonio “mancato” con Sossio Aruta

Non è affatto una novità che ex volti di Uomini e Donne decidano di commentare e rivelare curiosità riferite alla loro esperienza nel format, con tanto di frecciatine e parole al veleno. L’ultima a rendersi partecipe di qualcosa di simile è stata Ursula Bennardo che, nel ricordare l’esperienza, si è espressa non proprio in maniera positiva nei confronti dei due opinionisti iconici del programma: Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Come riporta Coming Soon, Ursula Bennardo – ex dama del trono over di Uomini e Donne – ha rilasciato una breve intervista per Lollo Magazine dove appunto ha raccontato della sua esperienza nel dating show partendo dalla conoscenza con Sossio Aruta in riferimento al matrimonio. “Quando gli dissi di sì è stato un periodo bello, la nascita di Bianca da pochi mesi ed una nuova famiglia che non immaginavo avrei potuto avere, ma poi ho dovuto cambiare idea per forza di cose. Era già tutto organizzato“.

Ursula Bennardo e il pensiero sull’assenza di Armando Incarnato a Uomini e Donne

Proseguendo nell’intervista per il magazine – riportata da Coming Soon – Ursula Bennardo si è poi lasciata andare a commenti riferiti ad alcuni dei protagonisti di Uomini e Donne. “Aurora ha un carattere che anche se ha ragione, riesce a passare dalla parte del torto. Per esagerazione o per finto buonismo, Gemma ne combina per essere giudicata“. Su Tina Cipollari e Gianni Sperti ha invece affermato: “Gli opinionisti, un po’ come i giudici, dovrebbero sempre essere imparziali nei giudizi… Immagino, però, non sia facile; è infatti palese che ci siano antipatie e simpatie da parte loro! Per fortuna c’è Maria“.

Avviandosi verso la conclusione dell’intervista rilasciata per Lollo Magazine – e riportata da Coming Soon – Ursula Bennardo ha aggiunto qualche commento anche su un altro personaggio iconico di Uomini e Donne che, ad oggi, non è più parte del cast. “Nonostante ciò che si dica, io non ho nulla contro Armando ma devo dire di aver visto, nella scorsa stagione, un suo disinteresse verso nuove conoscenze, non ricordo un’esterna o un’emozione da raccontare. Penso sia giusto dare il posto a qualcun altro“.











