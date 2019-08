UOMINI E DONNE/ Pamela Barretta: “Noel e Stefano si sentivano già prima” (Trono Over)

Vacanze da single per alcuni cavalieri e dame del Trono Over di Uomini e Donne. Tra questi c’è anche Pamela Barretta reduce dalla fine della conoscenza con Stefano Torrese. La dama ha commentato su Instagram la storia nata tra l’ex fidanzato e Noel Formica usciti alla scoperto da diversi giorni. Tutto è nato da un commento negativo da parte di un utente che ha scritto: “umile pensiero, evidentemente si sentivano già prima”. Allora Pamela ha colto l’occasione al volo per dire la sua sulla conoscenza in corso tra Stefano e Noel precisando: “toglierei evidentemente. Stava soffrendo così tanto da contattare un altro già da aprile quando era tra l’altro anche impegnato. Lui idem, mi amava davvero tanto…”. A rincuorarla ci sono i suoi fan: “meriti di meglio, vai oltre. E sii felice…”. Sicuramente Pamela farà così e sicuramente la bella dama sarà tra le protagoniste della prossima edizione del Trono Over di Uomini e Donne su Canale 5! (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

RICCARDO GUARNIERI, VACANZE DA SINGLE E IN FAMIGLIA

Riccardo Guarnieri, dopo l’addio a Ida Platano, si gode un’estate da single. Il cavaiere del trono over di Uomini e Donne che, a settembre, potrebbe tornare nel parterre della trasmissione di Maria De Filippi per cercare l’amore, reduce da una storia importante e che ha lasciato il segno ne suo cuore, si è consolato concedendosi una vacanza con la propria famiglia. “Io, mia madre, mia sorella e mio nipote ogni anno ci facciamo una piccola vacanza tutti insieme. Spesso partiamo addirittura solo mia madre e io, ci facciamo qualche giorno fuori, stacchiamo da tutto. Mia madre, Pina, ha fatto una vita di sacrifici, quindi è anche giusto premiarla: ci mettiamo in macchina e ce ne andiamo da qualche parte, non lontano da casa“, ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine.

UOMINI E DONNE, RICCARDO GUARNIERI: “A MIO FIGLIO NON FAREI MAI VIVERE…”

In attesa di avere una famiglia tutta sua, Riccardo Guernieri trascorre molto tempo con il nipote. Il cavaliere, a Uomini e Donne Magazine, oltre ad aver raccontato di essere molto legato a sua sorella e a suo nipote, ha parlato anche del rapporto speciale che ha con la madre con cui ha pochi anni di differenza. “Mia madre è giovane: ha 60 anni, si è sposata a 15…abbiamo una differenza d’età di soli 19 anni e un rapporto quasi di amicizia. Viviamo insieme, viene spesso in vacanza con me e mia sorella, si gode un po’ la vita adesso perché prima ha sempre lavorato e ha cresciuto da sola tre figli“, ha spiegato. Riccardo, poi, avendo i genitori separati racconta come ha vissuto la situazione: “avevo 14 o 15 anni, ma l’ho presa tranquillamente. Sapevo che era la cosa giusta per entrambi, anche se in un certo qual modo so che il divorzio dei miei ha segnato il mio modo di essere con le donne, il mio voler ponderare le scelte, soprattutto quelle importanti come potrebbe essere un matrimonio”. Infine, confessa che se un giorno dovesse avere un figlio non vorrebbe “mai far vivere a mio figlio una separazione tra i suoi genitori. In ogni caso ho un rapporto ottimo anche con mio padre, che è un eterno Peter Pan”.

ROBERTA DI PADUA HA TROVATO L’AMORE?

Roberta Di Padua è stata una delle grandi protagoniste della scorsa stagione del trono over di Uomini e Donne. Roberta, dopo aver vissuto una storia con Riccardo Guarnieri, ha concluso la stagione da single. Per la dama che, a settembre, potrebbe tornare in trasmissione, quella del 2019 è un’estate da single, all’insegna della spensieratezza. Su Instagram, così, condivide le foto delle giornate che trascorre al mare e, tra gli ultimi scatti pubblicati, spunta anche quella in cui è in dolce compagnia. Nessun nuovo amore, però, per Roberta che, ne pubblicare la foto, chiarisce subito la natura del rapporto: “non toccate il mio amico del cuore”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA