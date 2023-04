Uomini e donne, Valentina Autieri torna al trono over?/ La risposta

Uomini e donne, Valentina Autiero torna a raccontarsi dopo l’addio al dating show di Maria De Filippi: le dichiarazioni

É una Valentina Autiero inedita quella che si racconta dopo l’addio a Uomini e donne e non nasconde che lei possa fare rientro nel parterre over alla ricerca dell’amore in TV. L’occasione che la dama ha per raccontarsi é un intervento ripreso via Instagram a cura di Lorenzo Pugnaloni, dove tra le altre dichiarazioni, incalzata sull’eventualità che possa presentarsi per lei la possibilità di un ritorno a Uomini e donne Valentina Autiero ammette di essere single e che tornerebbe a cercare la dolce metà, alla corte di Maria De Filippi.

9-1-1 4/ Anticipazioni ultimo episodio 8 agosto: Eddie in ospedale, morirà?

“Si, single e illibata da ormai più di un anno e mezzo. Ho notato Alessio”, fa sapere l’ormai ex dama del dating show di Canale 5, con tanto di menzionemi di Alessio Campoli, il non prescelto dalla tronista uscente di Uomini e donne, Lavinia Mauro. Che Valentina Autiero sia predisposta ad un’eventuale re-entry al trono over di Uomini e donne, quindi, non si direbbe un’ipotesi azzardata.

9-1-1 Lone Star 2/ Anticipazioni ultimo episodio 8 agosto: Austin colpita da...

Valentina Autiero verso il ritorno a Uomini e donne? Arriva la risposta dell’ex over

“Se fossi single a Settembre si, perché no… -fa sapere non a caso e in aggiunta, in replica alle curiosità generali di chi vorrebbe vederla riattivarsi in TV, l’ex partecipante al trono over di Uomini e donne-, sicuramente con un’altra testa, più tranquilla, più matura e più consapevole”. E per l’occasione dell’intervento post-addio a Uomini e donne, poi, Valentina Autiero non nasconde neanche il motivo per cui tornerebbe alla corte di Maria De Filippi. Un desiderio che prescinderebbe dalla possibile chance di una re-entry a Uomini e donne, per la ormai ex dama tra gli over, Valentina Autiero: “Una cosa sicura è che vorrei trovare la mia metà, lì dentro o fuori per me sarebbe indifferente!”. Insomma, Valentina ha tanta voglia di tornare a sentire battere il suo cuore per un amore. Riuscirà a coronare il suo sogno, l’ex Uomini e donne?

LEGGI ANCHE:

9-1-1 4/ Anticipazioni 1 agosto: Atena scopre un segreto di Bobby...

© RIPRODUZIONE RISERVATA