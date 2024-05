Uomini e Donne, Valentina Autiero ad Emanuela Malavisi contro Aurora Tropea/ “Vergogna, dato il peggio di sé”

Aurora Tropea dopo la lite con Cristina Tenuta nel mirino di molte ex dame di Uomini e Donne

Ha scioccato tutti la lite avvenuta dietro le quinte di Uomini e Donne tra Aurora Tropea e Cristina Tenuta e raccontata da Gianni Sperti e Tina Cipollari. Lo scontro in cui la prima ha dato della ‘poco di buono’ alla seconda arrivando al punto persino di alzarle la gonna continua a far discutere ed alcune ex dame del parterre, Valentina Autiero ed Emanuela Malavisi, si sono scagliate contro Aurora Tropea via social.

La prima ad intervenire è stata Valentina Autiero che ha lanciato una frecciata contro Aurora Tropea schierandosi totalmente dalla parte di Cristina Tenuta: “Beneficenza, solidarietà femminile…ma dove? Ha sempre criticato e offeso le belle donne che fanno in modo di essere ancora più belle ricorrendo a trattamenti estetici. (Lei li criticava eora li fa anche lei). Ho sempre affermato la sua invidia e cattiveria e oggi finalmente il karma!” Parole molto più pesanti, invece, ha usato Emanuela Malavisi.

Uomini e Donne 2024, Emanuela Malavisi contro Aurora Tropea: “Le avrei dato un cazzotto in bocca”

Non solo Valentina Autiero, anche Emanuela Malavisi si è scagliata contro Aurora Tropea dopo la lite con Cristina Tenuta. L’ex dama di Uomini e Donne attraverso il suo profilo Instagram ha lanciato una pesante invettiva. Ha premesso che ‘tutto pensava tranne di dover difendere Cristina’ e poi ha aggiunto: “Aurora ha dato il peggio di se, perché per quanto una persona possa starti sulle pa**e e ti possa far innervosire (tra l’altro in una discussione in cui tu ti sei messa in mezzo perché lei non c’entrava nulla) okay che hai accumulato tutto quello che vuoi ma non puoi andare ad alzare la gonna ad un’altra donna. Cioè io le avrei dato un cazzotto in bocca.”

E poi ancora l’ex dama di Uomini e Donne ha sottolineato come la Tropea sia riuscita addirittura a far perdere la pazienza a Maria De Filippi. L’ha accusata di essere irrispettosa, maleducata e che guardando quella scena da casa anche lei si è innervosita non poco. L’atteggiamento troppo aggressivo della dama per il momento ha attirato solo critiche e rimproveri da parte di Gianni Sperti, Tina Cipollari, Ida e persino Maria De Filippi e continua a far discutere.











