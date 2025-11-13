Valentina Autiero commenta le vicende di Uomini e donne: "Ciro Solimeno ha fatto bene ad accettare il trono, forse non era innamorato"

Valentina Autiero ha parlato nel format di Lorenzo Pugnaloni, Casa Lollo, tornando su alcuni dei principi di Uomini e donne, nel dettaglio di Gianmarco Steri, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. Sull’eccessivo trattamento del trio, la ragazza si è sfogata: “E’ normale che due ragazzi che sono stati insieme tentino di riprovarci. E’ stato parlarne magari completamente e cercare qualsiasi dettaglio. C’è troppo clamore dietro, forse non lo pensavano neanche loro così tanto, è davvero troppo.

Si fanno un sacco di giochetti sui social, è una cosa che fanno tutti, postano delle stories equivocabili, io sono dell’idea che se una cosa vuoi renderla pubblica la rendi pubblica altrimenti no, a volte magari è una cosa che faccio anche io e voglio mandare un messaggio a qualcuno ma non voglio essere così diretta, i social ormai sono diventati questo ma anche a me a volte piace sfogarmi”.

Valentina Autiero sulla scelta di Ciro Solimeno a Uomini e donne

Sul fatto che Ciro abbia subito accettato la proposta del trono di Uomini e donne, Valentina Autiero ha detto a Lorenzo Pugnaloni in casa Lollo: “Non stavano insieme da cent’anni, però sarebbe stato più sincero dire faccio questo casino perché mi sono sentito preso in giro.

Non penso che lei gli abbia messo le corna, così innamorato forse non lo era, se ti struggi per qualcuno non riesci a metterti in gioco dopo cinque minuti a meno che non fosse una storia già finita prima” le parole dell’ex volto del dating show. “Ciro è un ragazzo, alla fine gli amori di quell’età si superano anche in maniera differente, a meno che no non ci siano delle situazioni più dolorose, ha fatto bene così”.

