Uomini e Donne/ Valentina Autiero, è amore con Erik? “Cambiamenti..” (Trono Over)

La fine del 2019 potrebbe riservare una bellissima sorpresa a Valentina Autiero, una delle dame storie del trono over di Uomini e Donne. Nella scorsa puntata della trasmissione di Maria De Filippi, la dama si è accomodata al centro dello studio sfoggiando il proprio sorriso e la propria gioia per la conoscenza con Erik, un nuovo cavaliere che ha subito attirato le sue attenzioni. Dopo una breve conoscenza telefonica, i due sono usciti insieme e tutto è andato benissimo come hanno confessato a Maria De Filippi. “Io sono qui per conoscere un uomo che potrà essere al mio fianco. Ho visto lui e gli ho lasciato il mio numero, non pensavo mi chiamasse ed invece. E’ un uomo davvero molto semplice e simpatico. Sempre con la battuta pronta. Stiamo andando con calma e vediamo cosa accadrà tra di noi”, ha detto Valentina. Su Instagram, però, la dama si è sbilanciata un po’ di più. “La mia vita a colori… aria di cambiamenti…. nuovi progetti…. nuovi obiettivi…. e chissà un nuovo amore“, ha scritto sotto il suo ultimo post. Erik, dunque, sarà quello giusto?



ANNA TEDESCO TORNA A SORRIDERE DOPO SAMUEL BAIOCCHI

Anna Tedesco, dopo aver creduto di aver trovato in Samuel Baiocchi una persona con cui portare avanti una conoscenza bella e sincera, ha fatto un passo indietro. Le incomprensioni hanno portato Anna e Samuel a chiudere dopo tre appuntamenti i rapporti e tra i due sono volate anche parole forti. La dama, però, non ha alcuna intenzione di abbattersi. Nonostante Gianni Sperti continui a mettere in dubbio la sua sincerità insinuando che possa avere un’altra persona fuori, Anna non perde il sorriso. “La vita è dura, battaglie, ingiustizie , cattiverie gratuite. Ma con il tempo e le esperienze impariamo che non tutto il male viene per nuocerci. Io oggi mi sento più ricca più forte e pronta a tutto”, scrive sui social pubblicando una foto in cui sorride radiosa.

