Uomini e Donne: Veronica Burchielli torna sui social dopo un anno di assenza/ “Ho perso 20 kg…”

Veronica Burchielli, dal percorso tortuoso a Uomini e Donne alla “sparizione” dai social

Anche a distanza di anni alcuni protagonisti di Uomini e Donne conservano un seguito e una rilevanza, specie sui social, degna di nota. L’interesse dei follower può essere talmente alto che determinate circostanze possono portare persino ad una congiunta preoccupazione, come accaduto ormai mesi fa per Veronica Burchielli. La donna aveva avuto modo di farsi conoscere nella stagione 2019/2020 del dating show alla corte di Alessandro Zarino. Quest’ultimo decise di sceglierla ma fece scalpore la risposta della corteggiatrice che sentenziò con un clamoroso “no”.

Veronica Burchielli passò poi ad essere lei la tronista e, quando Alessandro Zarino decise di ripresentarsi nelle vesti di corteggiatore, la giovane cambiò idea e decise di condividere con lui il sogno d’amore. Purtroppo però la storia arrivò al capolinea pochi mesi dopo; passarono solo alcune settimane e l’ex tronista decise inspiegabilmente di sparire dai social con l’ultimo post datato 29 marzo 2022. Ebbene, a più di un anno di distanza, Veronica Burchielli ha finalmente rotto il silenzio con un nuovo post pubblicato proprio nelle ultime ore.

Veronica Burchielli, svelati i motivi dell’assenza social: “Mi sono presa cura di me stessa…”

Inizialmente, pare che Veronica Burchielli avesse deciso di abbandonare le piattaforme social per le troppe offese ricevute dati i suoi trascorsi a Uomini e Donne. A riportarlo – come spiega il portale Isa e Chia – fu il sito Very Inutil People; a chiarire la situazione al meglio è finalmente intervenuta la diretta interessata con una serie di storie su Instagram. “La mia vita è cambiata in meglio sotto ogni aspetto; il fisico è stato solo una conseguenza dopo aver trovato il coraggio di fermarmi. Non c’è cosa più sana che concedersi del tempo quando ne abbiamo bisogno, ho perso quasi 20 kg.

Veronica Burchielli ha dunque spiegato sui social come la sua assenza in rete sia stata dovuta principalmente alla voglia di dedicarsi a sé stessa, soprattutto dal punto di vista fisico. “Ritagliarsi del tempo è sinonimo di affetto verso di sé e di volersi prendere cura dei nostri pensieri ed emozioni. Se vi accorgete di vivere una giornata no, decidete di fare qualcosa di diverso dal solito… Per me essere in gran forma significa essere appagate con sé stesse, felici e io lo sono tanto”. Tra l’altro, riporta il portale Isa e Chia, Veronica Burchielli ad oggi sarebbe anche ufficialmente fidanzata ma non sono reperibili informazioni sull’identità della nuova fiamma.











