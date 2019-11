Uomini e Donne/ Giulia e Daniele convivono? (Trono Classico)

Uomini e donne è pronto a tornare lunedì, almeno secondo le ultime anticipazioni, con la messa in onda della scelta di Giulia Quattrociocche. La bella romana è arrivata al capolinea e presto scopriremo come è andata a finire per lei e i suoi corteggiatori. L’appuntamento è fissato per il 2 dicembre prossimo su Canale5 ma, in realtà, dalla registrazione sono già passate quasi tre settimane e lei e il suo Daniele non solo sono felici e contenti ma, a quanto pare, nonostante abitino nella stessa città, hanno deciso di bruciare le tappe andando già a convivere. Le novità arriveranno comunque solo lunedì e non solo in tv dove la scelta potrebbe essere seguita anche da quello che è successo dopo la puntata e, poi, da una serie di confessioni e dediche social che faranno impazzire i fan. Tutti contenti? Siamo sicuri di sì ma dovremo attendere per scoprirlo. (Hedda Hopper)

UOMINI E DONNE TRONO CLASSICO

Veronica Burchielli, nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, ha ammesso di pensare ancora ad Alessandro Zarino al punto da aver messo in dubbio la permanenza sul trono. Prima di decidere se continuare la sua caccia al principe azzurro o meno, la tronista ha avuto la possibilità da Maria De Filippi di poter incontrare Alessandro Zarino per avere con lui un chiarimento. I due, dunque, si saranno già incontrati? Veronica non ha nascosto la propria delusione per la mancata partecipazione di Zarino al programma come suo corteggiatore mentre Alessandro, nel corso di un’intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione, non aveva chiuso totalmente le porte alla Burchielli. Nella prossima registrazione del trono classico, dunque, potrebbe esserci una clamorosa novità. Stando a quello che svelano le talpe del Vicolo delle News, dunque, il fatidico incontro tra Veronica e Alessandro potrebbe essere avvenuto.

UOMINI E DONNE TRONO CLASSICO: VERONICA A NAPOLI DA ALESSANDRO ZARINO?

Veronica Burchielli lascerà davvero il trono classico di Uomini e Donne per Alessandro Zarino? Tutto sarà svelato nella prossima registrazione anche se, dalle storie pubblicate da Alessandro, sembra che i due si siano incontrati e che tutto sia andato per il meglio. A svelare gli indizi del fatidico incontro tra Veronica e l’ex tronista è il Vicolo delle News che, sbirciando sui social, ha scoperto la foto della stazione di Napoli e un cuore pubblicata da Michele Perna, redattore di Uomini e Donne. Alessandro, invece, prima ha pubblicato una storia con un panorama mozzafiato e poi una serie di video in cui è in macchina, immerso nel traffico della città, con il sottofondo musicale “Acqua passata“ di Pino Daniele. Veronica e Alessandro, dunque, saranno giunti ad una decisione? I due spiazzeranno tutti nella prossima puntata del trono classico? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA