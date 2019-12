Uomini e Donne/ Veronica Fedolfi: “Giulia D’Urso? Altro che santa!” (trono classico)

Giulio Raselli è indeciso tra Giulia D’Urso e Giovanna Abate. Il tronista di Uomini e Donne, proprio venerdì è stato alle prese con delle videochiamate da parte delle sue corteggiatrici furiose dopo gli ultimi accadimenti in studio. Nel frattempo Veronica Fedolfi, ex protagonista di Temptation Island che aveva cercato di farlo capitolare, ha raccontato in una intervista rilasciata a Isa&Chia, tutta la verità sulla conoscenza con il protagonista del trono classico e il suo ipotetico flirt precedente con Marco Cartasegna. “Ho deciso di partecipare a Uomini e Donne per dare una svolta alla mia situazione attuale: sono single da due anni, ho raggiunto il mio equilibrio e sono serena. Ho voglia di innamorarmi e trovare il mio compagno, di Giulio mi piaceva la sua sicurezza e il suo carattere forte, con personalità, qualità che per me non devono mancare. […] La mia eliminazione? Non sono state tanto le insinuazioni quanto piuttosto il fatto che Giulio si stesse incasinando da solo. Con me stava bene, era palese. Mi dispiace che non sia andata in onda l’ultima esterna perché sarebbe stato più chiaro a tutti: in due ore di esterna si è sbilanciato molto dicendomi che nonostante fossi arrivata dopo non vedeva differenza di percorso tra me e le altre, che quando abbracciava me sentiva che stava abbracciando una donna invece quando abbracciava Giulia lo sentiva che è piccola (nonostante non lo sia), che l’avevo scombussolato, che voleva una donna col mio carattere”.

Uomini e Donne, Veronica Fedolfi: “Giulia D’Urso? Altro che santa!”

Veronica Fedolfi durante la sua intervista, ha parlato anche di Giulia e Giovanna, che si “contendono” il cuore di Giulio Raselli, ancora indeciso su chi delle due scegliere: “Giulia si descrive come Santa Maria Goretti, sta lì muta con lo sguardo da vittima quando a Milano gira bella spavalda sempre in bella compagnia (e sono una signora che non vado oltre), è presente in tutti i locali, altro che santa per me è molto furba! Ma poi dice di avere problemi economici, poverina, e cosa fa? Va a Uomini e Donne e zitta zitta si compra i followers su Instagram. Chi ha problemi economici penso che pensi a comprarsi da mangiare, non i followers. Quindi perché fare la falsa? Perché descriverti per chi non sei? L’interesse per Giulio lo dimostri comprandoti i followers su Instagram? Magari ti interessava solo quello, non credo trovare l’amore. Il mio discorso era questo: perché perdi tempo con una che non è come dice di essere, che non è vera? Punto. Giovanna, sono sincera e oggettivamente non posso parlarne male, penso sia vera e che non sia una cattiva ragazza”. E per quanto riguarda il flirt con Marco Cartasegna, chiarisce: “Marco é mio amico da tempo, usciamo spesso insieme, sia col nostro gruppo di amici che da soli, ci vogliamo bene. Niente di più!”.

