Uomini e Donne/ Veronica pensa ad Alessandro, segnalazione su Giulia (trono classico)

Le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne ci parlano di notevoli “stravolgimenti” emotivi. Veronica Burchielli per esempio, ha rivelato di pensare ancora ad Alessandro Zarino, indecisa se rimanere o meno. “Fregatene di quello che pensa Alessandro, fai la tronista. Tu ci credi davvero. È meglio che lo faccia tu che ci credi. Te lo meriti per come ti sei comportata e perché hai detto no ad Alessandro. Se tu avessi detto di sì, non avrei creduto a niente di ciò che hai detto”, aveva affermato Maria De Filippi dopo averle offerto il trono. Lei però, durante l’ultima registrazione, come fa sapere il VicoloDelleNews, ha mostrato notevoli incertezze. Proprio subito dopo la fine del suo percorso, Zarino si era confidato tra le pagine del Magazine dedicato al programma: “Certo, ho riflettuto e ripensato tanto a tutto il mio percorso e non riesco a capacitarmi di come possa essere finito così. Sono entrato in quello studio con tutta la buona volontà e il desiderio di riuscire a trovare una persona con cui condividere i momenti, le emozioni e le esperienze che la vita ci offre tutti i giorni. E il finale che tutti conosciamo non mi è affatto piaciuto”.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione: due “bombe” inaspettate

Veronica Burchielli dovrà decidere o meno se vederlo anche fuori dopo averlo sentito telefonicamente nel dietro le quinte. Momento di confusione anche per Giulio Raselli, alle prese con una segnalazione su Giulia D’Urso. La ragazza ad una festa, si sarebbe scambiata un bacio con un calciatore famoso. Lei ha negato ma la cosa ha creato notevole scompiglio. Presenti durante la registrazione anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi e, proprio l’ex tronista ha raccontato di essersi baciato in passato con Giulia, ma la considera una brava ragazza. Lei, sommersa dalle critiche ha deciso di uscire di scena ma Giulio non le è andato dietro. Nonostante questo, non ha nemmeno scelto Giovanna Abate, lasciando in “standby” questa situazione. Come andrà a finire?

© RIPRODUZIONE RISERVATA