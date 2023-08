Uomini e donne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea si sono lasciati/ “Mai mi sarei aspettata…”

Uomini e donne, Matteo Farnea e Veronica Rimondi non sono più una coppia: l’annuncio social

Esplode l’ennesima coppia TV nata nello studio di Uomini e donne, trattasi di Veronica Rimondi e Matteo Farnea. I due giovani volti noti ai telespettatori di casa Mediaset si conoscevano per la prima volta nel mezzo della ricerca dell’amore intrapresa a Uomini e donne, nei rispettivi ruoli di tronista e pretendente, con il corteggiamento riservato da Matteo Farnea a Veronica Rimondi che finiva per intrattenere e fare breccia nell’occhio pubblico.

Complice la corte serrata del bel Matteo, Veronica finiva per capitolare in amore, tanto da scegliere il pretendente come compagno di vita al suo fianco al termine del trono, nel giugno 2022. Farnea accettava di avviare una lovestory con la tronista uscente, e usciti di scena, poi, i due neo piccioncini hanno proseguito la loro lovestory tenendo un low profile sul loro privato. I due volti TV da ormai ex Uomimi e donne hanno, evidentemente, convenuto di condividere poco del loro privato con gli utenti attivi a via social. Fino alla notizia divulgata a mezzo social network dalla stessa ex Uomini e donne.

Quella last-minute, della rottura che ora si registra tra lei e Matteo Farnea. Riattivatasi tra le Instagram stories, Veronica Rimondi fa sapere al web che il suo idillio d’amore con Matteo Farnea é giunto al capolinea. Nel dettaglio, nel riprendere la notizia Veronica spiega di essere incredula rispetto alla rottura con il prescelto, al grido di sfogo social “Mai me lo sarei aspettato…”.

Veronica Rimondi resta impietrita, per la scelta di Matteo Farnea

Un mese dopo la fatidica scelta di Uomini e donne, i due giovani decidevano di affrettare i tempi per un progetto di vita comune, andando a convivere sotto lo stesso tetto. Ma qualcosa é andato storto.

A spingere Veronica Rimondi a rendere nota la rottura é stata una marea di messaggi in chat privata social, del web, che da tempo incalza l’ex tronista sulle sorti della lovestory avviatasi a Uomini e donne tra lei e Matteo Farnea. “Non è una cosa di cui conosco le ragioni, quindi non posso farvi spiegazioni”, fa sapere quindi nell’intervento rivelatorio concesso agli internauti, la diretta interessata, che palesandosi dalla reazione impietrita lascerebbe trapelare la cruda verità. Che la scelta della rottura sia dipesa dalla volontà di Matteo di chiudere la relazione nata a mezzo TV.

