Uomini e Donne, Veronica Rimondi sceglierà Andrea?/ “Con lui riesco ad avere…”

Uomini e Donne, Veronica Rimondi prossima alla scelta? “E’ stata l’esterna…”

Veronica Rimondi torna sui suoi passi. La tronista di Uomini e Donne si è infatti ricreduta su Andrea Della Cioppa. Nella scorsa puntata Veronica aveva discusso con Andrea Della Cioppa. Il ragazzo non ha apprezzato la predilezione di Veronica per il rivale Matteo e lo ha fatto presente, lanciando anche accuse alla tronista che si è mostrata molto risentita. In occasione dell’esterna i due però hanno chiarito. Andrea e Veronica riescono a discutere in modo pacifico e il corteggiatore sorprende, dedicando alla tronista una canzone mentre la stringe tra le sue braccia.

Veronica Rimondi è apparsa felice per come sia andata l’esterna con Andrea Della Cioppa e ha dichiarato: “Sono contentissima, devo essere sincera: è l’esterna più bella della settimana. È iniziata con uno scontro, che non era uno scontro, era più un confronto. Andrea riesce a tirare fuori il mio carattere, chi sono io veramente. Poi il suo carattere mi piace molto: lo vedo sincero, diretto. Riesco ad avere un confronto che sia costruttivo”. Considerando il carattere testardo di Andrea, Veronica ha ammesso di aspettarsi un confronto serrato. Fortunatamente invece così non è stato e anzi Veronica si è ricreduta sul suo conto.

Uomini e Donne, Veronica Rimondi ha eliminato Federico Dainese, la reazione

Veronica Rimondi sarebbe pronta per la scelta. L’interesse della tronista sembrerebbe essersi concentrato su Matteo e Andrea. Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e donne, la tronista avrebbe infatti eliminato Federico Dainese, l pallanuotista che alla prima esterna si presentò semi-nudo con una tuta da idraulico conquistando subito la simpatia della tronista. Secondo quanto riferito dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover Veronica Rimondi dopo un’esterna con Matteo e Andrea avrebbe deciso di eliminare Federico. Una decisione che non ha infastidito il corteggiatore che anzi aveva trovato una certa complicità tra lei e gli altri due corteggiatori mostrando insofferenza a rimanere in quel contesto.

Essendo a maggio inoltrato è plausibile pensare che Veronica possa essere vicina alla scelta. Nelle ultime puntate “la figlia di papà” si è mostrata particolarmente coinvolta sia dalla corte serrata del veneziano che dai modi del personal trainer romano arrivato in corso d’opera. In base a quanto riferito da lei sull’esterna con Andrea, sembra che la giovane sia rimasta conquistata dai suoi modi. Veronica è infatti apparsa invece delusa da Matteo dal quale si aspettava di più: “Rimane forma e poca sostanza, io non riesco a leggerti e a conoscerti, ho bisogno che tu faccia dieci passi nei miei confronti e tu faccia capire che ti piaccio. E’ molto banale. Non mi trasmetti nulla di che”, ha sentenziato.













