Uomini e Donne/ Jack Vanore preso di mira: “E’ vivo!” (trono classico)

Jack Vanore è stato preso di mira sui social dal pubblico di Uomini e donne. Il bell’opinionista, ed ex tronista, alla fine è vivo e vegeto e per questo i commenti simpatici si sono sprecati in queste ore e tutto perché nell’ultima puntata del trono classico, in onda martedì, ha detto la sua. Le risate da parte dei fan del trono classico hanno poi lasciato il posto anche ad alcune frecciatine per via del fatto che caso vuole che Jack si sia svegliato proprio adesso che in realtà nel programma è arrivato un altro potenziale opinionista ovvero Lorenzo Riccardi. I due per ora hanno preso posto nello studio tutti insieme ma forse da gennaio potrebbe esserci un passaggio di testimone, ma perché? Forse Jack Vanore, presente in queste ultime registrazioni, presto sarà impegnato in un reality tv? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane. (Hedda Hopper)

Le emozioni hanno vinto per Veronica e Alessandro a Uomini e donne?

Dopo la particolare decisione di Veronica Burchielli di uscire da Uomini e Donne con Alessandro Zarino dopo il precedente “no” e il trono, la ragazza ha affidato ad Instagram i suoi primissimi pensieri a caldo. “Eccomi qua.. ciao ragazzi! So che il mio non è stato il classico percorso a Uomini e Donne, non è stato un percorso lineare con le dinamiche che ci si aspetterebbero… questo lo ha reso difficile da capire per molti di voi ma forse è ciò che lo ha reso più sentito. Non è facile mettersi in gioco, non è facile mettere a nudo le proprie emozioni e non è facile ascoltarsi. Non è facile ammettere di essere fragili ma forse è li che sta la vera crescita di una persona, al contrario è facile giudicare a vista”. L’ex corteggiatrice e tronista, racconta del suo percorso come di una strada fatta ascoltando la “pancia”: “dal primo momento, di emozioni, di paure, di sentimenti e se è vero che i sentimenti sono irrazionali non ci si possono aspettare l percorsi facili, lineari e perfetti. Un grazie speciale a quelle persone che hanno continuato a sostenermi sin dall’inizio quando ancora ero corteggiatrice , andando oltre, capendo. Ho ricevuto tanti messaggi da donne e ragazze solidali”.

Uomini e Donne, Veronica Burchielli torna online

Veronica Burchielli successivamente ringrazia anche il suo neo fidanzato Alessandro Zarino: “Un grazie a te per avere creduto in noi. Non esistono percorsi giusti, esistono i percorsi e questo doveva essere il mio, il nostro. Le cose non succedono per caso”. Sotto il suo post, anche il commento del personal trainer: “Tranquilla piccola che chi ha cuore e guarda oltre ha capito ciò che sei… ricorda tutti sbagliano e possono sbagliare ma l’importante è rimediare e tu ci stai provando..Io sarà sempre al tuo fianco in questo percorso. Augurio per noi se son rose fioriranno. Ben tornata Piccola!”. Subito dopo la scelta, Alessandro si era confidato con le telecamere di WittyTV: “È iniziata un po’ male. Ero stressatissimo, teso e sono stato in ansia per tanto tempo. Non sapevo quello che sarebbe successo. Però ero contento di vederla e di capire guardandola negli occhi cos’è che pensava e provava. Ho capito che nel mio cuore lei c’era. Quello che c’è nel suo me lo dimostrerà. Non è facile iniziare da capo. Noi ci proviamo”.

