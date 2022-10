Uomini e Donne, Veronica Ursida contro Armando Incarnato/ “Il più falso di tutti”

Veronica Ursida contro Armando Incarnato: “Non è lì per cercare l’amore”

Veronica Ursida non fa più parte del parterre femminile di Uomini e Donne ma, nonostante abbia lasciato il programma, non è mai del tutto estranea alle dinamiche che avvengono nel dating show. L’ex dama, oltre ad aver criticato Sossio, ai microfoni di Tvpertutti, racconta cosa pensa dell’edizione attuale e dei suoi protagonisti.

Primo fra tutti Armando Incarnato, che anche quest’anno è stato riconfermato nel Trono over. Il cavaliere napoletano sta uscendo con Cristina Tenuta, ma non sembra mai voler concludere a causa di svariati dubbi. Veronica Ursida critica, dunque, questo atteggiamento del cavaliere e dichiara: “Non è la a trovare una donna, è il più falso di tutti là in mezzo […] Farà sempre le stesse cose, inizierà a conoscere, poi sarà lei che creerà il problema, poi andrà a criticarla e a creare sempre discussioni”. A criticare Armando Incarnato e a non credere alle sue intenzioni, sono anche gli opinionisti che spesso lo scherniscono in studio.

Veronica Ursida critica Roberta Di Padua e Ida Platano

Veronica Ursida, ai microfoni di TVpertutti, critica anche la dinamica che si è venuta a creare tra Alessandro, Ida Platano e Roberta Di Padua.

“Mi dispiace per lei, arriva sempre al secondo posto. Questo è quello che sta sempre dimostrando, stessa storia, sempre in mezzo alle coppie. Assolutamente… piace a lei, bah! Penso sempre che sia pessima, come era quando l’ho lasciata, che era in trasmissione, la ritrovo, forse, leggermente peggiorata!” Poi attacca la dama siciliana: “Anche a Ida non credo più, nella scorsa edizione era innamorata di quattro, era disperata, doveva uscire come coppia, non uscire come coppia, neanche lei sa nulla. Vuole fare un po’ la Gemma di turno, ma in maniera più giovanile, diciamo così… Quindi, non le credo. Mi sa che anche Alessandro ha capito e interpretato il “gioco” di questo quartetto. Ripeto, a Ida non le credo, stessa cosa Roberta. Quindi loro si scontrano, ma non credo a nessuna delle due. Diciamo che questo quartetto è proprio pessimo”.

